Рус

Проблеми з документами і сім'єю: ретроградний Меркурій 29 грудня "зачепить" три знаки Зодіаку

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зазвичай, коли говорять про ретроградний Меркурій, нічого доброго чекати не доводиться
Зазвичай, коли говорять про ретроградний Меркурій, нічого доброго чекати не доводиться. Фото ukr.media

Несприятливий період триватиме декілька тижнів і в цей час потрібно бути дуже обережними

Грудень підходить до кінця і всі, затамувавши подих, очікують на Новий 2023-ій рік. Кожен із нас хоча б трошки, але вірить у новорічне диво, тому й очікує, що наступного року все налагодиться і нас чекатимуть лише хороші новини.

Проте 2022-ий ще не завершився і наостанок підготував нам ще один неприємний сюрприз — буквально в останні дні року (29 грудня) починається період ретроградного Меркурія. І нічого хорошого про наступні три тижні астрологи сказати не можуть. Більш того, деяким знакам Зодіаку пощастить іще менше, ніж іншим, повідомляє УНІАН.

В особливій небезпеці, за словами астрологів, опинилися Діви, Терези та Водолії. Кому й що загрожує — розповідаємо далі.

Діва

Дівам варто скоріше завершити усі свої важливі справи, щоб 29 грудня і протягом трьох тижнів з цієї дати не довелося нічого оформляти, підписувати чи купувати. Усі важливі справи, які доведеться робити під час ретро-меркурія, супроводжуватимуться якимись неприємностями — дрібними або ж досить серйозними.

Терези

У Терезів в цей період постійно виникатиме потреба щось перероблювати. Це стосуватиметься насамперед документів — чи то неправильно заповнені бланки, чи помилка у важливих паперах, чи просто неправильно вказана цифра у номері рахунку… Варіантів — безліч. Тому астрологи радять представникам цього знака відкласти вирішення важливих справ на інший час і бути дуже обережними, якщо щось таке доведеться вирішувати терміново.

Водолій

На Водоліїв чекають неприємні звістки від родичів. Це можуть бути як дрібні побутові конфлікти, так і серйозні негаразди у когось із рідних. Зірки кажуть, що погані новини для представників цього знака найбільш імовірні в період з 9 по 19 січня.

Раніше ми розповідали, на який знак Зодіаку у 2023 році чекає багатство та успіх. Астрологи кажуть, що серйозно пощастить у фінансовому плані тільки одному представнику зодіакального кола. На цих людей весь рік буквально сипатимуться вигідні пропозиції та прекрасні нагоди проявити себе з найкращого боку.

Теги:
#Терези #Астрологи #Ретроградний Меркурій #Діва (знак зодіаку) #Водолій (знак зодіаку)