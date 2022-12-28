Проблеми з документами і сім'єю: ретроградний Меркурій 29 грудня "зачепить" три знаки Зодіаку

Несприятливий період триватиме декілька тижнів і в цей час потрібно бути дуже обережними

Грудень підходить до кінця і всі, затамувавши подих, очікують на Новий 2023-ій рік. Кожен із нас хоча б трошки, але вірить у новорічне диво, тому й очікує, що наступного року все налагодиться і нас чекатимуть лише хороші новини.

Проте 2022-ий ще не завершився і наостанок підготував нам ще один неприємний сюрприз — буквально в останні дні року (29 грудня) починається період ретроградного Меркурія. І нічого хорошого про наступні три тижні астрологи сказати не можуть. Більш того, деяким знакам Зодіаку пощастить іще менше, ніж іншим, повідомляє УНІАН.

В особливій небезпеці, за словами астрологів, опинилися Діви, Терези та Водолії. Кому й що загрожує — розповідаємо далі.

Діва

Дівам варто скоріше завершити усі свої важливі справи, щоб 29 грудня і протягом трьох тижнів з цієї дати не довелося нічого оформляти, підписувати чи купувати. Усі важливі справи, які доведеться робити під час ретро-меркурія, супроводжуватимуться якимись неприємностями — дрібними або ж досить серйозними.

Терези

У Терезів в цей період постійно виникатиме потреба щось перероблювати. Це стосуватиметься насамперед документів — чи то неправильно заповнені бланки, чи помилка у важливих паперах, чи просто неправильно вказана цифра у номері рахунку… Варіантів — безліч. Тому астрологи радять представникам цього знака відкласти вирішення важливих справ на інший час і бути дуже обережними, якщо щось таке доведеться вирішувати терміново.

Водолій

На Водоліїв чекають неприємні звістки від родичів. Це можуть бути як дрібні побутові конфлікти, так і серйозні негаразди у когось із рідних. Зірки кажуть, що погані новини для представників цього знака найбільш імовірні в період з 9 по 19 січня.

Раніше ми розповідали, на який знак Зодіаку у 2023 році чекає багатство та успіх. Астрологи кажуть, що серйозно пощастить у фінансовому плані тільки одному представнику зодіакального кола. На цих людей весь рік буквально сипатимуться вигідні пропозиції та прекрасні нагоди проявити себе з найкращого боку.