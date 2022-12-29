Як взимку висушити білизну за кілька хвилин: хитрий трюк

Перевірений спосіб, який допоможе у холодну пору року

Взимку сушіння білизни часто перетворюється у муку. Якщо батареї недостатньо гарячі або ж у вас багато щойно випраного одягу — це стає проблемою, бо сам по собі він буде сохнути дуже й дуже довго. Більш того, у квартирі після цього ще й пахнутиме пліснявою.

Багато людей вважають, що виручити у такій ситуації можуть лише спеціальні сушильні машини чи обігрівачі. Але ні — є один хитрий трюк зі звичайною пральною машиною, інформує pixelinform.

Рушник на допомогу

Покладіть на дно барабана чистий сухий махровий рушник, а зверху — білизну, яку плануєте висушити. Пам’ятайте, що речей має бути мінімальна кількість — забивати повний барабан точно не варто. Далі увімкніть віджим на максимальній швидкості.

От і все — по завершенню циклу з пралки ми дістанемо вже практично сухі речі та махровий рушник, який зібрав у собі надлишки вологи. На повне висушування білизни після цього піде в рази менше часу — від кількох годин до лічених хвилин.

Раніше ми розповідали, де краще сушити одяг у квартирі, якщо немає опалення. А ще — чому не можна мокрі речі розкладати на гарячих батареях, як ми це звикли робити.