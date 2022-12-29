Як взимку висушити білизну за кілька хвилин: хитрий трюк
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Перевірений спосіб, який допоможе у холодну пору року
Взимку сушіння білизни часто перетворюється у муку. Якщо батареї недостатньо гарячі або ж у вас багато щойно випраного одягу — це стає проблемою, бо сам по собі він буде сохнути дуже й дуже довго. Більш того, у квартирі після цього ще й пахнутиме пліснявою.
Багато людей вважають, що виручити у такій ситуації можуть лише спеціальні сушильні машини чи обігрівачі. Але ні — є один хитрий трюк зі звичайною пральною машиною, інформує pixelinform.
Рушник на допомогу
Покладіть на дно барабана чистий сухий махровий рушник, а зверху — білизну, яку плануєте висушити. Пам’ятайте, що речей має бути мінімальна кількість — забивати повний барабан точно не варто. Далі увімкніть віджим на максимальній швидкості.
От і все — по завершенню циклу з пралки ми дістанемо вже практично сухі речі та махровий рушник, який зібрав у собі надлишки вологи. На повне висушування білизни після цього піде в рази менше часу — від кількох годин до лічених хвилин.
Раніше ми розповідали, де краще сушити одяг у квартирі, якщо немає опалення. А ще — чому не можна мокрі речі розкладати на гарячих батареях, як ми це звикли робити.