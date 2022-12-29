Якщо рукавички лишилися вдома: 7 способів зігріти руки у холодну пору

Прості поради для непередбачуваних випадків

Зима — чудова пора, якщо не зважати на холод і мороз, які можуть серйозно зіпсувати настрій і навіть самопочуття. Багато людей називають себе "мерзляками", тому стараються у холодний сезон якомога тепліше вдягатися і дотримуватися простих рекомендацій, які допоможуть зберегти тепло під час зимових прогулянок.

Однак є і ті, кому море по коліна — вони йдуть на мороз без шарфа і шапки, а також повністю ігнорують необхідність вдягати рукавички. Саме для цього типу екстремалів ми знайшли на help-me.pp.ua кілька простих способів відігріти змерзлі руки.

Топ-7 базових методів зігрівання рук

Швидко потріть руки. Робіть це, доки ваші руки не почнуть зігріватися (або поки вам не набридне). Час від часу повторюйте цю нехитру процедуру. Сядьте на руки. Не дозволяючи потоку повітря потрапляти на ваші руки і використовуючи при цьому жирові відкладення на ваших сідницях (вони добре слугують для передачі тепла), вам вдасться відігріти руки досить швидко. Руки потрібно засовувати під п’яту точку долонями догори і тримати там приблизно 5 хв. Подихайте на ваші руки. Спробуйте теплим повітрям похукати на поверхню своїх рук. Потім швидко потріть руками якусь частину тіла, наприклад, стегна з внутрішньої сторони — рухами згори донизу. Це допоможе розігнати кров і швидше відігріти змерзлі руки. Потримайте руки в кишенях. Сховайте руки в кишені одягу якомога глибше. Через деякий час вам має стати тепліше. Покладіть руки під пахви. Це хороший спосіб, аби швидко нагріти руки, коли ви знаходитесь на вулиці і немає ніяких інших варіантів їх зігріти. Зробіть вправи для рук. Поворушіть пальцями, потягніть руки і потрясіть ними, щоб відновити нормальну циркуляцію крові. Загальні вправи для тіла також допоможуть зігріти руки. Сховайте руки між стегон. Це ще один простий спосіб зігрітися — як і у випадку з сідницями, просто помістіть руки у тепле місце на деякий час.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо взимку замерзли або намокли ноги. Ці прості поради допоможуть вберегтися від хвороби після такої халепи і почуватися комфортно.