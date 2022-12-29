Якщо рукавички лишилися вдома: 7 способів зігріти руки у холодну пору
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Прості поради для непередбачуваних випадків
Зима — чудова пора, якщо не зважати на холод і мороз, які можуть серйозно зіпсувати настрій і навіть самопочуття. Багато людей називають себе "мерзляками", тому стараються у холодний сезон якомога тепліше вдягатися і дотримуватися простих рекомендацій, які допоможуть зберегти тепло під час зимових прогулянок.
Однак є і ті, кому море по коліна — вони йдуть на мороз без шарфа і шапки, а також повністю ігнорують необхідність вдягати рукавички. Саме для цього типу екстремалів ми знайшли на help-me.pp.ua кілька простих способів відігріти змерзлі руки.
Топ-7 базових методів зігрівання рук
- Швидко потріть руки. Робіть це, доки ваші руки не почнуть зігріватися (або поки вам не набридне). Час від часу повторюйте цю нехитру процедуру.
- Сядьте на руки. Не дозволяючи потоку повітря потрапляти на ваші руки і використовуючи при цьому жирові відкладення на ваших сідницях (вони добре слугують для передачі тепла), вам вдасться відігріти руки досить швидко. Руки потрібно засовувати під п’яту точку долонями догори і тримати там приблизно 5 хв.
- Подихайте на ваші руки. Спробуйте теплим повітрям похукати на поверхню своїх рук. Потім швидко потріть руками якусь частину тіла, наприклад, стегна з внутрішньої сторони — рухами згори донизу. Це допоможе розігнати кров і швидше відігріти змерзлі руки.
- Потримайте руки в кишенях. Сховайте руки в кишені одягу якомога глибше. Через деякий час вам має стати тепліше.
- Покладіть руки під пахви. Це хороший спосіб, аби швидко нагріти руки, коли ви знаходитесь на вулиці і немає ніяких інших варіантів їх зігріти.
- Зробіть вправи для рук. Поворушіть пальцями, потягніть руки і потрясіть ними, щоб відновити нормальну циркуляцію крові. Загальні вправи для тіла також допоможуть зігріти руки.
- Сховайте руки між стегон. Це ще один простий спосіб зігрітися — як і у випадку з сідницями, просто помістіть руки у тепле місце на деякий час.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо взимку замерзли або намокли ноги. Ці прості поради допоможуть вберегтися від хвороби після такої халепи і почуватися комфортно.