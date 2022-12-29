Незвичайний м'ясний салат з гранатом і горіхами — вишуканий рецепт на Новий рік

Салат формується у вигляді торта, тож він може стати вашою коронною стравою на святковому столі

Свято наближається, а це значить, що пора пошукати кілька нових рецептів до новорічного столу. Його окрасою стане, наприклад, закуска "Ялинка" або ж розкішні мішечки з куркою та грибами, які не лише дуже соковиті та ситні, а й прекрасно виглядають.

Однак, якщо ви шукаєте щось максимально просте у приготуванні та за своїм складом, пропонуємо вам рецепт незвичайного м’ясного салату. До його складу входять зернятка граната й горіхи, що робить його дуже особливим, передає Ukr.Media. До речі, готується цей салат досить швидко — щойно ви відварите м’ясо, залишиться тільки викласти все шарами.

Інгредієнти:

відварна яловичина — 600 г

волоський горіх — 150 г

хмелі-сунелі — 1 ч.л.

часник — 2 зуб.

сметана і майонез — по 100 г

сіль — 0,5 ч.л.

чорнослив — 100 г

зерна граната — 50-100 г

Приготування:

Відваріть яловичину до повної готовності. Пальцями розберіть м'ясо на волокна. Волоський горіх подрібніть у блендері або ножем чи в пакеті за допомогою качалки (у вас має вийти горіхова крихта). З’єднайте горіхи з м’ясом, невелику кількість відкладіть в іншу ємність. Додайте пропущений через прес часник, хмелі-сунелі, сіль, а також суміш майонезу і сметани, все добре перемішайте. Наріжте попередньо трохи розпарений чорнослив (залийте його невеликою кількістю окропу і залиште на 2-3 хв, щоб він трохи набух). Тоді беремося викладати салат шарами у такій послідовності: приблизно третина м'яса, потім чорнослив, трохи зерен граната, знову м'ясо і так далі, аж поки не закінчаться усі інгредієнти. Готовий салат прикрасьте залишками горіхів і зернами граната.

Раніше ми розповідали про заправку до салатів, яка в тисячу разів смачніша за звичайний майонез. З таким соусом будь-яка страва стане справжнім шедевром!