Як не замерзнути в квартирі без опалення: сім важливих порад

Список простих порад допоможе зігрітися вдома

У зв’язку з російським ракетним обстрілом енергосистеми України багатьох наших громадян не перестає хвилювати питання максимального збереження тепла у разі відключення опалення. Допомогти в цьому можуть кілька простих порад, дотримуючись яких можна запобігти тепловтратам у будинку чи квартирі.

Сім простих лайфхаків, щоб не замерзнути без опалення:

Тепловідбивна плівка

Даний пристрій може накопичити максимальну кількість тепла в приміщенні, поки працює опалення. Для цього потрібно проклеїти її місце за батареями.

Пити і їсти більше гарячого

В умовах вимкнення опалення необхідно допомагати зігріватися організму зсередини. Для цього їжа та напої мають бути теплими. До речі, у разі відключення та електроенергії можна у найкоротші терміни змайструвати саморобний нагрівач-обігрівач своїми руками.

Пункти незламності

Поки є електрика, слід дізнатися про адреси найближчих пунктів незламності. У них можна підзарядити гаджети та зігрітися.

Додаткові джерела тепла

На випадок короткочасних включень електроенергії за відсутності опалення слід переконатися у справності обігрівачів, кондиціонерів та інших альтернативних джерелах тепла. Якщо таких немає, їх можна зробити своїми руками.

Вибрати одну кімнату для обігріву

Зберегти тепло та обігріти при можливості одне приміщення простіше, ніж усю квартиру. Це має бути найутепленіша кімната в квартирі.

Ліквідувати тепловтрати

Перевірте вікна та двері на наявність щілин, через до будинку може проникати холодне повітря. Щоб їх усунути, скористайтеся клейкою стрічкою або тканиною.

Об’єднатися з друзями чи родичами

Домовтеся з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації. Наприклад, можна тимчасово переїхати до близьких, які мешкають за містом і мають пічне опалення. Крім того, що більше людина знаходиться в одній квартирі, то легше зберегти тепло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що один простий засіб допоможе зробити будинок набагато теплішим.

Також ми писали про найпростіший спосіб зробити обігрівач своїми руками.