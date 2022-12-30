Як, де і з ким краще святкувати Новий рік-2023: поради астролога, які принесуть удачу

Новорічну ніч слід проводити в комфортній обстановці з найближчими людьми

Попри війну, українці в передноворічній метушні готуються до свята. Дуже важкий для багатьох 2022 рік підходить до свого завершення, дозволяючи нам з новими надіями і силами чекати настання року Чорного Водяного Кролика.

І енергії та завзяття вистачить зробити усе по максимуму. Можливо, не так ідеально, як хотілося б, але точно багато з того, що заплануєте. От тільки на вечір 31 грудня і в новорічну ніч сили будуть на мінімумі. Захочеться порелаксувати та в комфортній обстановці зустріти Новий рік. Про це розповідає у своєму блозі в Інстаграмі астролог Олена Олійник.

Що готувати на святковий стіл

Овочі, фрукти, зелень. Домашня їжа. З м’яса виключити телятину, баранину. Рекомендується м’ясо запечене або приготоване на грилі: м’ясо птиці, свинина. Також рекомендується вживати і рибу. Менше молочних продуктів та мучного, випічки. Бажано готувати домашню їжу, свої улюблені страви, максимально смачні для вас. Алкоголь вживати у помірній кількості, бо на наступний день, вже 1 січня поганого самопочуття не уникнути. Та і захмеліти можна в новорічну ніч швидко, тому контролюйте кількість випитого.

Чим прикрасити інтер’єр

На святковий стіл постелити скатертину з натурального матеріалу. Інтер’єр краще прикрашати у природних кольорах: зелений, коричневий, пісочний, білий. Можна декорувати живими квітами чи квітковим принтом.

Що одягнути

Бажано не одягати екстравагантний одяг. Оберіть класику: маленьку чорну сукню, спідницю-олівець, однотонну чи картату сорочку вільного крою, гольф, штани класичного прямого чи вільного крою, щоб не обтяжували рухи. Кольори: чорний, білий, коричневий, синій, сірий, бордовий, попелястий. Матеріал одягу: натуральна шкіра, вельвет, шовк, бавовна.

Волосся можна зачесати в ідеальний хвіст чи заплести косу, зробити гульку чи вирівняти праскою. Головне – це гладкість, рівні лінії у зачісці. Якщо локони – то не на всю довжину або легкі хвилі. Зачіска має бути максимально зручною і лаконічною. Прикраси тільки з дорогоцінних матеріалів: золото, діаманти, перли або прикраси з дерева.

З ким та де святкувати

Настрій на Новий рік буде спонукати святкувати у родинному колі чи разом зі старими перевіреними друзями. Добре, якщо ви зберете поруч з собою тісну компанію людей свого віку. Зі старшим поколінням краще почати святкувати, але не проводити все свято разом – можливі непорозуміння. Наприклад, зустріти з батьками чи свекрами, бабусями, дідусями, а тоді – продовжити святкування з друзями в іншому місці. Також вдалими будуть святкування-побачення з коханими – пристрасть та тепле спілкування гарантоване.

В ніч з 31 грудня на 1 січня рекомендується загадувати бажання, особливо ті, що стосуються матеріального благополуччя та затишку, миру.

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