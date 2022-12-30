Землю штормитиме: названі дати магнітних бур у січні 2023 року

Названо важкі дати для метеозалежних громадян у січні

Вже на початку січня 2023 року Землю накриє магнітна буря, проте вона буде лише першою, а протягом усього місяця на нашу планету очікують ще кілька епізодів геомагнітної активності.

Так, згідно з даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, перша магнітна буря січня очікується на 3 числа. Її активність буде слабкою. Крім того, геомагнітний шторм передбачається ще й 19-20 січня.

В інші дні місяця очікується, що ситуація буде спокійною, з можливістю невеликих коливань. При цьому, варто зазначити, що прогноз на такий тривалий термін може бути не точним і може бути схильним до змін.

Що таке магнітні бурі

Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля нашої планети, які можуть тривати за часом від кількох годин до кількох діб. Вони з’являються, коли з околицями Землі зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру та взаємодіють із магнітосферою нашої планети.

Хто схильний до дії магнітних бур

Під час високої активності геомагнітного поля літні, метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати біль у голові, серці, суглобах та спині. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

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