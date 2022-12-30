Церковний календар 2023: які важливі свята українці відзначатимуть у січні
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Цього місяця Різдво Христове святкуємо за юліанським календарем
Згідно з церковним календарем, у січні 2023 року українці відзначатимуть декілька великих православних свят та подій. Це і Різдво Христове, і Собор Пресвятої Богородиці, і Хрещення Господнє, Святої мучениці Тетяни та інші важливі релігійні дати.
"Телеграф" розповідає, коли треба відзначати кожен із них. Дивіться у церковному календарі, які ще православні свята попереду.
Які церковні свята відзначають у січні 2023 року:
6 січня – Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту
7 січня – Різдво Христове. Початок Святок
8 січня – Собор Пресвятої Богородиці
14 січня — Обрізання Господнє. День святого Василя Великого
17 січня – Останній день Святок
18 січня — Хрещенський святвечір. Пісний день
19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє
20 січня — Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна Предтечі
25 січня – Святої мучениці Тетяни
29 січня — Тиждень про Закхея
Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано з тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям, за бажанням, проводити святкові різдвяні богослужіння 25 грудня.