Церковний календар 2023: які важливі свята українці відзначатимуть у січні

Цього місяця Різдво Христове святкуємо за юліанським календарем

Згідно з церковним календарем, у січні 2023 року українці відзначатимуть декілька великих православних свят та подій. Це і Різдво Христове, і Собор Пресвятої Богородиці, і Хрещення Господнє, Святої мучениці Тетяни та інші важливі релігійні дати.

"Телеграф" розповідає, коли треба відзначати кожен із них. Дивіться у церковному календарі, які ще православні свята попереду.

Які церковні свята відзначають у січні 2023 року:

Церковний календар на січень 2023 року

6 січня – Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту

7 січня – Різдво Христове. Початок Святок

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці

14 січня — Обрізання Господнє. День святого Василя Великого

17 січня – Останній день Святок

18 січня — Хрещенський святвечір. Пісний день

19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє

20 січня — Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна Предтечі

25 січня – Святої мучениці Тетяни

29 січня — Тиждень про Закхея

Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано з тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям, за бажанням, проводити святкові різдвяні богослужіння 25 грудня.