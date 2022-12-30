Зігріють та зміцнять імунітет: які спеції допоможуть впоратися з холодами

Багато спецій допомагають розганяти кров, що добре підійде для зимової пори.

Оскільки українців попередили, що поточна зима буде найскладнішою в історії, то в мережі з’явилося багато корисних порад про те, як зігрітися в холодну пору, частина з яких стосується їжі. У тому числі можна звернути увагу на спеції, які можна зустріти на кухні.

Як розповіла дієтолог та гастроентерологТетяна Батин , деякі приправи окрім зігрівального ефекту також є природними антисептиками і мають зміцнюючий ефект на імунітет.

Кориця

Крім властивості розріджувати кров і тим самим покращувати кровообіг і зігрівати організм, ця спеція також корисна при цукровому діабеті, адже дозволяє підвищити чутливість клітин до інсуліну та прискорює вуглеводний обмін.

Бонусом також буде те, що кориця має властивість втамовувати голод.

Гвоздика

Відома помічниця при боротьбі з вірусними та бактеріальними захворюваннями спеція також має антисептичні та зігрівальні властивості. Її також рекомендують вживати у разі виразок та гастриту.

Кардамон

Зелений кардамон рекомендують вживати при відчутті тяжкості у шлунку, а чай із цією спецією радять вживати при астмі, мігрені та болях у горлі.

Куркума

Ще одна спеція, яка відома властивостями розріджувати кров та покращувати кровообіг. Крім того, куркума є природним антибіотиком та потужним антиоксидантом.

Імбир

Гостра спеція, що часто використовується для боротьби із зимовими застудами та грипом, також відома здатністю покращувати кровообіг, зміцнювати імунітет та прискорювати обмін речовин.

Червоний перець

Фермент капсаїцину, який міститься в червоному перці, прискорює кровообіг, чим викликає почуття тепла або пекучості у шлунку. Крім того, це чудова приправа до м’яса та риби.

Масала

Якщо ви хочете все й одразу, то можна звернути увагу на цю традиційну суміш спецій, яка дуже популярна в Індії. Вона складається з імбиру, перцю чилі, кардамону, гвоздики, кориці з додаванням чорного перцю та насіння фенхелю.

Для того, щоб зігрітися, її рекомендують додати до чорного чаю з молоком і медом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які існують способи швидко зігрітися, якщо ви знаходитесь на вулиці.