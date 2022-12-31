Що робити, щоб окуляри не запітніли на морозі: лайфхак, який не дасть вам "осліпнути"

Завдяки цим порадам, вашим окулярами більше не будуть страшні перепади температур

"Власники" поганого зору, а від того й окулярів, кожної зими стикаються з такою проблемою, як запотівання лінз. Не дуже зручно, коли й так погано бачиш, ще й окуляри покриває "співаною" через перепади температури. Як же уникнути появи конденсату на склі і завжди залишатися "із зором"?

Виявляється, відмінними помічниками у боротьбі із запотівання окулярів є прості засоби, які є в кожному будинку, пише prostoway. Вистачить лише кілька крапель, щоб забути про проблему протирання лінз після того, як зайдеш у тепле приміщення з вулиці. Що це за кошти?

Поради, щоб окуляри не запітніли в мороз

Щоб уникнути таких проблем, можна вдатися до народних методів. Все просто, вам буде потрібно або шампунь, або мило. Перед тим як виходити на вулицю, нанесіть на скельця з обох боків крапельки шампуню або мильної води, а потім протріть м’якою серветкою.

Також можна нанести невелику кількість гліцерину та так само протерти серветкою.

Раніше "Телеграф" розповідав як народними засобами позбутися плісняви на стінах. Якщо вона утворюється біля вікон із-за конденсату, потрібно спочатку впоратися з ним. Крім провітрювання допоможе маленька хитрість.