Православні пости у січні 2023 року: в які дні потрібно поститися (календар)

Різдвяний пост, згідно з юліанським календарем, закінчується вже після Нового року

На початку 2023 року православні українці, які дотримуються юліанського календаря, відзначатимуть найважливіше свято – Різдво Христове. Крім цього, у церковному календарі на січень є ще ряд важливих для вірян днів. Крім 6 січня, коли закінчується Різдвяний пост, цього місяця передбачено кілька одноденних постів.

"Телеграф" розповідає, які багатоденні та одноденні пости встановлені у січні 2023 року і коли завершується Різдвяний піст у християн східного обряду. Ви можете дізнатися про всі важливі церковні дати цього місяця в нашому календарі.

Різдвяний пост, який розпочався ще 28 листопада 2022 року, підійде до завершення 6 січня 2023 року. Він тривав 40 днів і передбачав низку обмежень, у тому числі щодо їжі. Згідно з календарем харчування, у неділю 1 січня дозволена до вживання риба. У період 2-6 січня у понеділок, середу та п’ятницю — суха їжа, вівторок і четвер — гаряча їжа без масла, субота та неділя — гаряча їжа з маслом. Напередодні Різдва, Святвечора, накривають вечерю, за традицією в ній 12 страв.

Дати православних постів у січні 2023 року

Цього місяця поститися необхідно:

Продовження Різдвяного посту – 1-6 січня.

Одноденний піст 18 січня.

Одноденний піст 25 січня.

Одноденний піст 27 січня.

Пости у січні-2023

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