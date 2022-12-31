Мерзнуть руки? Що можна робити для зігрівання і що категорично не можна під час обмороження

У важких випадках може знадобитися медична допомога

Взимку найчастіше мерзнуть першими кінцівки. Навіть якщо на вулиці немає сильних морозів, руки починають змерзнути досить швидко.

У Канаді з такою проблемою пропонують розбиратися захищаючи руки від холоду та покращуючи приплив крові до рук. Крім очевидної поради надіти рукавички, можна зробити чимало, якщо руки замерзли.

Якщо руки швидко мерзнуть:

Помахайте руками круговими рухами, щоби кров потрапила в долоні.

Подуйте теплим повітрям на холодні руки.

Сховайте руки під одягом поруч із теплою шкірою, наприклад, на грудях, животі або під пахвами.

Зігрійте руки під теплою водою або потираючи їх одне одного.

Крім цього можна використовувати додаткове зовнішнє обігрів, наприклад, грілку для рук. Щоб знизити ризик обмороження, радять мати не лише звичайні рукавички, а й пару водонепроникних для негоди. Рукави потрібно максимально спустити, щоб не було люфту на кисті, а рукам повинно бути вільно в рукавичках або рукавицях.

Якщо ви розумієте, що могли обморозити або сильно переохолодити руки, потрібно постаратися повернути чутливість. Не можна розтирати нічим руки або занурювати їх у гарячу воду, можна використовувати виключно теплу, а у складних випадках може знадобитися звернення до медиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одягнутися у приміщенні та на вулицю, щоб не мерзнути у зимові холоди. Щоб уберегти ноги від холоду та зайвої вологи також є прості способи – частина з них не потребує витрат.