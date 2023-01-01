Гороскоп Таро на січень 2023 для всіх знаків: Риб накриє щастя, а Козорогів — хвиля змін

Багатьом новий рік принесе зміни

Перший місяць 2023 року багатьом надасть можливість переосмислити своє життя і в чомусь змінити його на краще, проте деякі навпаки зіткнуться з випробуваннями.

На це вказують карти Таро, які випали в розкладі на січень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

На цей раз випали такі карти

Овен — Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. У перший місяць 2023 року Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашій стороні, не бійтеся починати щось нове.

Телець — Вісімка кубків

Ще ця карта називається "Владика відмови від успіху". Можливо, на початку року Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, і незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Близнюки — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком у січні — таким чином Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.

Рак — Колесо удачі

Назва карти говорить сама за себе, і початок року може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Лев — Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що в перший місяць 2023 року Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, щастя та благополуччя будуть на вашому боці. Не прогавте можливість насолодитися радощами життя.

Діва — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у січні у Вас може щось піти не за планом, з'явитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть поки що важливі справи.

Терези — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків мають сорочку. Вони означають, що з якоїсь причини запитувач не може почути відповідь, — він може бути до цього не готовий, не хотіти чути відповідь, або його майбутнє ще не визначилося.

Скорпіон — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Стрілець — Четвірка жезлів

Ця карта ще називається Владикою завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в січні на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Козоріг — перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Водолій — Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте у січні наївні та занадто довірливі, і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

Риби — Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.