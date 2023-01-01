Знадобиться борошно, цукор і сіль: дієві способи, які допоможуть розпалити сирі дрова

Найкраще розпалюються і горять сирі дрова з берези.

Розпалювати мокрі або навіть просто вологі дрова набагато складніше, але знаючи деякі хитрощі, це можна зробити набагато швидше. Також ми раніше ділилися порадами, які допоможуть обігріти будинок, використовуючи мінімальну кількість дров.

Цікавим лайфхаком поділився ТікТок- Блогер proverialka_lite. Він зазначив, що для того, щоб сирі дрова добре зайнялися, потрібно зробити спеціальну присипку з цукру та борошна, а потім посипати сумішшю полін. Готується суміш досить легко: з’єднайте 3 ч.л. борошна та 1 ч.л. цукру та добре все перемішайте.

Однак це не всі способи, які вам допоможуть. Розповідаємо, що ще можна зробити.

Як розпалити сирі дрова

Перше — розберіть дрова на дрібні частинки, адже так вони швидше висохнуть і розгоряться.

Друге – зробіть невеликий постамент із газет, і складіть дрова в курінь. Готову конструкцію присипте дрібною сіллю, адже це чудовий адсорбент. Після всіх цих процедур конструкцію можна підпалювати.

Третє — коли вогонь розгориться, можна підлагоджувати більше дрова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як покращити мікроклімат вдома та контролювати температуру за допомогою нехитрих маніпуляцій із домашнім начинням. Якщо з опаленням зовсім погано — можна скористатися порадами туристів та їх лайфхаками виживання.