Нові горизонти і вирішення давніх проблем: що підготував січень 2023 для різних знаків Зодіаку

Початок нового року багатьом запам’ятається як чудовий період змін

Ось і настав довгоочікуваний 2023 рік. Багато людей з нетерпінням чекали на цей момент, щоб перегорнути чергову сторінку свого життя і почати все з чистого аркуша. Чиїсь мрії вже почали збуватися, а комусь доведеться ще трішечки зачекати.

Що підготував кожному зі знаків Зодіаку січень нового року, знає ясновидець з Азербайджану, двічі переможець та суддя проєкту "Битва екстрасенсів" Хаял Алекперов. За його словами, перший місяць 23-го року обіцяє чимало позитивних змін у житті багатьох представників зодіакального кола. Однак, щоб усе йшло за планом, краще заздалегідь дізнатися, на що варто звертати увагу цього місяця, пишуть Факти.LIFE.

Овни

Приготуйтеся до того, що обставини не відповідатимуть вашим очікуванням. Але це зовсім не значить, що вам нічого не світить — ймовірно, все вдасться, просто йти до бажано результату доведеться якимось неочікуваним способом. У січні намагайтеся виявляти гнучкість.

Тельці

Початок місяця потішить Тельців приємними новинами, пов’язаними з основною сферою вашої діяльності. Можливо, йдеться про довгоочікуване підвищення чи проєкт, про який ви давно мріяли. На любовному фронті зірки обіцяють гармонію — представникам цього знака навіть вдасться залагодити давні суперечки, якщо для них це дійсно важливо.

Близнята

Не варто засмучуватися, якщо в деяких починаннях ви зіткнетеся з перешкодами. Зірки радять не пливти проти течії, а спробувати змінити свій курс. Висока імовірність, що ви просто не помічаєте альтернативної дороги, яка насправді може виявитися навіть кращою. Наприкінці місяця, до речі, можливий несподіваний прибуток, а це — чудовий привід, щоб потішити себе чимось особливим.

Раки

У цей період Ракам краще бути більш наполегливими. Навіть якщо оточення постійно намагається змінити ваші погляди на ті чи інші події, залишайтеся вірними собі та своїм переконанням — ваша інтуїція не підведе вас. У справах любовних Ракам зараз може не дуже щастити — січень може виявитися багатим на конфлікти та непорозуміння. Не ведіться на провокації та постарайтеся тримати себе у руках.

Леви

Початок січня потішить Левів просуванням у важливих для них справах. Найімовірніше, їм зустрінуться люди, які сприятимуть розвитку певного проєкту. Однак до фінансів зірки радять ставитися з обережністю — зараз не найкращий час для спонтанних покупок, особливо якщо ідеться про щось дороге. Пам’ятайте, що в цей період вони можуть виявитися зовсім невигідними.

Діви

Січень 2023 року для Дів – час внутрішніх змін. Питання, над якими вони довго розмірковували, зараз можуть швидко вирішитися. Якщо раніше якась ситуація здавалася безвихідною, зараз цю проблему Діви з легкістю вирішать. Найцікавіше, що причиною таких кардинальних змін будуть зовсім не зовнішні чинники, а свіжий погляд представників цього знака на питання, які давно не давали їм спокою.

Терези

У січні зірки обіцяють Терезам удачу у вирішені фінансових питань: можливий як несподіваний прибуток, так і повернення старих боргів, про які ви вже давно й думати перестали. В особистому житті самотнім серцям початок нового року приготував нові знайомства. Немала імовірність, що саме зараз ви зустрінете свою долю.

Скорпіони

Середина зими віщує Скорпіонам чимало позитивних змін у професійній сфері. Представники знака мають усі шанси з легкістю досягнути бажаного результату в кар’єрі. Головне при цьому – не відмовлятися від допомоги оточення і частіше дослухатися до їхніх порад.

Стрільці

Січень для Стрільців – вдалий час для нових починань. Зараз ви можете зустріти багато людей, які допоможуть вам у реалізації задумів. А от наприкінці місяця намагайтеся уважніше ставитись до власного здоров’я — є імовірність загострення хронічних хвороб.

Козороги

Не поспішайте з висновками щодо нових людей, адже перше враження може виявитися помилковим. Крім того, не перекладайте відповідальність за своє життя на інших — якщо ви вирішили, що хтось мав би вам у чомусь допомогти, а він цього не робить, — проблема не в цій людині. Прислухайтеся до себе і спробуйте взятися за справу ще раз, без очікування на сторонню допомогу. Кінець січня порадує Козорогів добрими новинами, пов’язаними із сім’єю.

Водолії

У цей період зірки радять Водоліям уникати будь-яких спонтанних рішень. Намагайтеся все добре обмірковувати і не робити різких кроків. Якщо вам треба прийняти важкий вибір, краще зверніться за порадою до своїх близьких — їхня оцінка буде менш упередженою, а ваші бурхливі емоції можуть лише зіпсувати справу.

Риби

Січень для Риб – час для творчості. Зараз натхнення буде вашим найчастішим гостем, тож навіть рутинні нудні справи ви будете вирішувати легко і швидко, обираючи нестандартні й дуже цікаві підходи. Наприкінці місяця у сімейних представників знаку може назріти серйозна розмова з коханою людиною. Якщо таке трапилось, намагайтеся не відкладати її.

Раніше ми розповідали про 6 знаків Зодіаку, яким надзвичайно пощастить у 2023 році. Успіх цьогоріч стане їхнім другим ім’ям.