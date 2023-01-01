Універсальна спеція, яка докорінно змінить смак: що додають у квашену капусту досвідчені господині

Смак цієї заготівлі, мабуть, ще з дитинства відомий кожному

Багато людей просто обожнюють квашену капусту. Приготувати її дуже просто, а користі від такої заготівлі чимало. У ній міститься багато мікроелементів та клітковини, амінокислоти, флавоноїди, а ще — вітамін С у великій кількості. Усі ці сполуки позитивно впливають на наш організм, зокрема на роботу мозку та обмін речовин.

Однак, щоб зробити традиційну українську страву ще смачнішою, варто додати всього одну спецію. Вона — універсальна, і як зазначає prostoway, може також додаватися до тушкованої капусти, домашнього хліба, картопляного пюре, плову та інших страв.

Йдеться про кмин. У невеликих кількостях він допомагає розкрити смак цих страв. Однак пам’ятайте, що всьому має бути міра — якщо переборщити зі спецією, ефект буде протилежним. Зазвичай на 1 кг капусти достатньо 2 ч.л. кмину.

Чим ще можна покращити смак квашеної капусти

Окрім кмину досвідчені господині рекомендують додавати до капусти карамелізовану цибулю. Це допоможе розкрити смак страви зовсім з іншого боку. Також можна "розбавити" смак яблуками — вони добре поєднуються і з капустою, і з морквою

Раніше ми розповідали, чому темніє квашена капуста і що з цим робити. Усього кілька важливих порад допоможуть вам уникнути такої неприємності у майбутньому.