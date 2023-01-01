П’ять способів доїсти все, що ви наготували на Новий рік

Поради для тих, хто трохи перестарався, накриваючи святковий стіл

Українці — надзвичайно гостинні і на свята ми часто готуємо дуже багато всіляких страв. Іноді — настільки багато, що й подіти немає куди: викинути шкода, а доїдати вже немає сил.

Що робити, якщо після зустрічі Нового року у вас лишилося занадто багато їжі, розповідає ТСН. Виявляється, є щонайменше 5 способів "впоратися" з залишками святкового застілля.

Роздати нужденним

Найпростіше рішення, що робити зі свіжими стравами, які вам не під силу з’їсти — це роздати їжу нужденним. Ви можете скласти страви в одноразові контейнери, додати пластикову ложку чи вилку, зібрати все у торбинку і занести саморобний подаруночок безхатькам.

Ще один варіант — пошукати в Інтернеті місцеві групи, які націлені на "фудшерінг". Там ви зможете запропонувати віддати їжу тим, кому вона дійсно зараз потрібна. Переважно у таких випадках волонтери самі за нею приїжджають.

Заморозити

Зрозуміло, що олів'є чи оселедець під шубою заморожувати немає сенсу, а от м'ясні нарізки, сири та свіжі овочі спокійно можна покласти до морозильної камери. Через деякий час ви будете дуже раді їх там знайти.

Герметично запакувати і прибрати у холодильник

Якщо забезпечити герметичне пакування, то низку страв можна з'їсти протягом наступних кількох днів. Такий спосіб зберігання продовжить життя салатів, гарнірів і головних страв на 2-3 дні.

Приготувати піцу чи солянку

Із залишків сирної та м'ясної тарілок, оливок, овочів й картоплі можна приготувати солянку чи піцу. Причому згодиться все, що у вас лишилося — пропорції ви підберете самі.

Тости та сухарі з хліба

Із залишків хліба можна наробити тостів або ж нарізати його на невеликі шматочки і зробити в духовці сухарі. А ще можна замочити шматки хліба у суміші з молока та яйця та обсмажити з обох сторін — смачний тост готовий!

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