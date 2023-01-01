Рус

П’ять способів доїсти все, що ви наготували на Новий рік

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Після зустрічі Нового року часто залишається занадто багато їжі Новина оновлена 01 січня 2023, 20:00
Після зустрічі Нового року часто залишається занадто багато їжі. Фото pexels.com

Поради для тих, хто трохи перестарався, накриваючи святковий стіл

Українці — надзвичайно гостинні і на свята ми часто готуємо дуже багато всіляких страв. Іноді — настільки багато, що й подіти немає куди: викинути шкода, а доїдати вже немає сил.

Що робити, якщо після зустрічі Нового року у вас лишилося занадто багато їжі, розповідає ТСН. Виявляється, є щонайменше 5 способів "впоратися" з залишками святкового застілля.

Роздати нужденним

Найпростіше рішення, що робити зі свіжими стравами, які вам не під силу з’їсти — це роздати їжу нужденним. Ви можете скласти страви в одноразові контейнери, додати пластикову ложку чи вилку, зібрати все у торбинку і занести саморобний подаруночок безхатькам.

Ще один варіант — пошукати в Інтернеті місцеві групи, які націлені на "фудшерінг". Там ви зможете запропонувати віддати їжу тим, кому вона дійсно зараз потрібна. Переважно у таких випадках волонтери самі за нею приїжджають.

Заморозити

Зрозуміло, що олів'є чи оселедець під шубою заморожувати немає сенсу, а от м'ясні нарізки, сири та свіжі овочі спокійно можна покласти до морозильної камери. Через деякий час ви будете дуже раді їх там знайти.

Герметично запакувати і прибрати у холодильник

Якщо забезпечити герметичне пакування, то низку страв можна з'їсти протягом наступних кількох днів. Такий спосіб зберігання продовжить життя салатів, гарнірів і головних страв на 2-3 дні.

Приготувати піцу чи солянку

Із залишків сирної та м'ясної тарілок, оливок, овочів й картоплі можна приготувати солянку чи піцу. Причому згодиться все, що у вас лишилося — пропорції ви підберете самі.

Тости та сухарі з хліба

Із залишків хліба можна наробити тостів або ж нарізати його на невеликі шматочки і зробити в духовці сухарі. А ще можна замочити шматки хліба у суміші з молока та яйця та обсмажити з обох сторін — смачний тост готовий!

Раніше "Телеграф" розповідав про правила розміщення продуктів у холодильнику: що можна класти на дверцята, а що — на верхню полицю. Ці правила допоможуть продовжити термін придатності багатьох продуктів.

Теги:
#Зберігання продуктів #Святковий стіл #Святкові страви #Новий рік 2023