П’ять простих правил, як підготуватися до морозів: не можна забувати про домашніх улюбленців

Для автомобілістів краще мати кілька наборів на випадок НП — для дому та машини

В Україну на Різдво прийдуть морози. Зниження температури прогнозують досить сильне і до нього варто підготуватися заздалегідь.

"Телеграф" зібрав п’ять рекомендацій, як підготуватися до холодів. Подбати варто не лише про своє житло та самопочуття, а й про вихованців. Міністерство охорони здоров’я США радить розпочати зі свого будинку.

Прочистіть жолоби і оберніть зовнішні труби, якщо ви живете в приватному будинку. Для всіх видів житла буде актуальною рекомендація закласти наявні щілини та перевірити справність систем опалення, водонагрівачів, термостатів, котлів. Перевірте стан автомобіля — його шини, рівень антифризу, наявність омивача, що не замерзає, і повноту бака з паливом. У машину також краще покласти аварійний набір на випадок непередбаченої ситуації в дорозі — їжу, воду, аптечку, ліхтарик, зміну шкарпетки. Перевірте комплект на випадок НП вдома – зарядити мобільні телефони, мати запас їжі, води, батарейок. Ліхтариків може бути кілька – їх краще тримати у легкодоступному місці. Снігова погода може призвести до дезорієнтації свійських тварин, нагадує ведучий і блогер Боб Вілла. Вони можуть загубитися, і це варто врахувати. Фахівець із домашнього облаштування також зазначає, що для короткошерстих собак на прогулянці у морози куртка — не надмірність. Не перенапружуйтесь. Морози – стрес для організму, особливо при активності на вулиці. Перед початком роботи краще робити руханку, а під час праці — перерви.

Під час похолодання також потрібно змінювати звичні речі, наприклад прогрівати автомобіль довше. У цьому є і додаткові нюанси. Однак морози в Україні протримаються недовго.