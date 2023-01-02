Як уникнути затхлого запаху при сушінні одягу в приміщенні: чотири незамінні лайфхаки в зимовий час

При сушінні одягу після прання потрібно врахувати низку нюансів

У зимову пору року нам часто доводиться сушити випрані речі у закритому приміщенні. Однак звичайна кімната не завжди підходить для цього. Через що може з’являтися неприємний запах, а речі сиріти і віддавати затхлістю.

Щоб одяг після прання швидко сушився в будинку та приємно пахнув, скористайтеся кількома дієвими лайфхаками, пише видання Express. Прості правила допоможуть уникнути цвілі та підвищеного рівня вологості в кімнатах у зимовий сезон.

Більше повітря

Збільште потік повітря там, де ви розвішатимете мокрий одяг. Помістіть вішалку для білизни в місці з гарною циркуляцією повітря і залиште всі двері відчиненими на 15 хвилин, щоб покращити вентиляцію по всьому будинку. Якщо є можливість, відкрийте вікно. В ідеалі – купіть осушувач, він видалить зайву вологу з повітря та прискорить сушіння речей.

Регулярне прання

Здійснюйте регулярне прання, а не масові один день на тиждень. Не варто накопичувати білизну і прати все одразу, щоб заощадити час. Перевантаження пральної машини може зробити одяг вологішим, що подовжить час сушіння та збільшить кількість вологи.

Правильний розподіл речей на сушарці

Коли одяг знаходиться на перевантаженій вішалці для сушіння протягом тривалого часу, він часто починає пахнути затхлістю. Ваша білизна буде сохнути швидше і не буде так неприємно пахнути, якщо ви розкладете речі на відстані одна від одної.

Лайфхак із вентилятором

Ви також можете придбати вентилятор з підігрівом або розмістити його поряд з радіаторами, щоб використовувати нагрівання, що виходить від них. Такий трюк прискорить сушіння білизни взимку у приміщенні.

Як прати одяг, щоб він швидше сохнув і не пахнув вогкістю

Якщо після всіх цих заходів ваш одяг все ще пахне вогкістю, подумайте про додавання оцту до прання. А ще спробуйте поставити білизну на додатковий віджим, щоб переконатися, що з речей видалена вся зайва волога — вони мають бути трохи вологими на дотик, а не мокрими та важкими.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна сушити речі на батареях узимку.