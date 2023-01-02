Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Водоліям варто відпочити, а Козорогам – спробувати нове

Проведіть більше часу із близькими

У перший тиждень січня деяких можуть спіткати фінансові негаразди, проте більшість буде в ресурсі для нових звершень. Дехто навіть зможе зустріти когось особливого.

Принаймні так стверджують карти Таро, які випали в розкладі на тиждень з 2 по 8 січня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Протягом тижня Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Телець — перевернута Десятка жезлів

Найближчого тижня Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Близнюки — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме цього тижня виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона не підведе. Крім того, не скупіться на емоції, даруйте тепло близьким і зателефонуйте мамі.

Рак — перевернута Королева жезлів

На тижні Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть виявитися ревнощі та марнославство. Бережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Лев — Імператриця

Цього тижня у Вас буде період емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, просто розслабтеся та пливіть за течією.

Діва — Король кубків

Це надзвичайно гарна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся найближчими днями, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Терези — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Скорпіон — П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Стрілець — перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Козоріг — Маг

Ця карта говорить, що на тижні Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Водолій — перевернена Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що на початку січня можете зіткнутися з непередбаченими труднощами — у справах можуть початися невдачі, а ваші витрати можуть значно перевищити доходи. Розвантажте себе та відпочиньте.

Риби — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій, присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. На тижні стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.