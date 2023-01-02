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Рецепт класичної солянки - найкраща страва для відновлення організму після свят

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Богдана Карц Богдана Карц
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Збірна солянка має кислуватий смак, який чудово тонізує після святкових застіль
Збірна солянка має кислуватий смак, який чудово тонізує після святкових застіль. Фото gotovimsmachno.com

Приготувати таку страву дуже легко, а головне — згодиться практично все, що лишилося у вашому холодильнику

Після зустрічі Нового року 2023 у багатьох українців лишилося чимало залишків їжі та невикористаних продуктів. Ми вже розповідали про 5 способів зберегти приготовані страви, а тепер хочемо запропонувати ще один.

З залишків сирної та м’ясної тарілок, оливок, маслин і всіляких овочів можна приготувати дуже смачну збірну солянку. Це ситна ароматна страва з кислинкою, яка допоможе відновити сили після святкового застілля і можливого переїдання. Рецептом традиційної солянки, якою залюбки посмакує уся родина, ділиться сайт NTA.

Інгредієнти:

  • бульйон з нежирного м’яса (наприклад, з курки) — 1,2 л
  • бекон або грудинка — 70 г
  • копчена ковбаса (краще — зі свинини) — 100 г
  • курятина — 160 г
  • цибуля — 1 шт. (велика)
  • морква — 1 шт.
  • солоні огірки — 3 шт. (великі)
  • томатна паста — 3 ст.л.
  • паприка (краще — копчена) — ½ ч.л.
  • картопля — 1 шт. (велика)

Зважайте, що це — рекомендована кількість, ви можете змінювати її на власний смак. Не проблема, якщо чогось із цього списку у вас не знайшлося — можете спробувати додати якийсь інший складник. Головне — класти кілька видів м’яса, овочі, солоні огірки і томатну пасту. Додаються за бажанням й оливки — смак солянки буде ще цікавішим.

Продукти для подачі солянки на стіл:

  • лимон — ½ шт.
  • оливки — до смаку
  • зелень
  • чорний перець
  • сметана

Приготування:

Спершу треба налити бульйон у велику каструлю і підігріти його. Тим часом у глибокій сковороді на середньому вогні обсмажуємо бекон, ковбасу, шинку та інші м’ясні вироби, які ви збираєтеся покласти в суп. Коли жир розтопиться, додайте дрібно нарізану цибулю і натерту на маленькій терці моркву. Смажте овочі деякий час, але не дайте їм стати коричневими — щойно овочі почнуть міняти колір на більш темний, додавайте дрібно нарізані солоні огірки. Тушкуйте ще 5 хв. Тоді додайте томатну пасту і паприку, добре перемішайте і вимкніть плиту.

Бульйон нам треба довести до кипіння, а після цього додати в нього порізану картоплю. Усе знову має закипіти, після чого даємо бульйону поварися на дрібному вогні ще 5 хв.

Тоді додаємо в каструлю підсмажену суміш з овочів, м’ясних виробів і томатної пасти. Варимо суп на повільному вогні ще 5-10 хв, а тоді пробуємо на смак — якщо солянка недостатньо солона, можна додати трохи розсолу з огірків.

Після цього вимикаємо вогонь і накриваємо суп кришкою. Страва має кілька годин настоятися.

Як подавати солянку

Подавати на стіл класичну солянку прийнято з тонкою скибочкою лимона, дрібно нарізаним кропом або пастернаком і декількома оливками в кожній тарілці. Дехто любить додавати у цей суп сметану.

Раніше ми розповідали, що можна приготувати замість набридлих котлет. Така м’ясна страва чудово смакує як гарячою, так і холодною.

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