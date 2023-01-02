Потік сонячного вітру мчить до Землі: коли чекати наступної магнітної бурі

Перша буря станеться найближчими днями

Земля до кінця тижня потрапить під удар першої 2023 року магнітної бурі, втім, ці обурення сильними не будуть і триватимуть не більше дня.

Як йдеться у даних сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, ця буря буде пов’язана з коронарним викидом маси від Сонця, який стався 30 грудня.

Зазначається, що до землі ця хвиля дістанеться лише 4 січня.

Тим часом сайт Gismeteo повідомляє, що в цей день геомагнітне тло нашої планети покаже незначні обурення, а ось слабка буря почнеться лише 5 січня і триватиме близько дня, після чого обурення підуть на спад.

Загалом січень буде відносно спокійним у плані магнітних бур, оскільки наступного варто чекати лише наприкінці місяця.

Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля нашої планети, які можуть тривати за часом від кількох годин до кількох діб. Вони є наслідком взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі та можуть викликати збої у роботі точної електроніки та впливати на самопочуття деяких груп людей.

Як раніше повідомляв "Телеграф", є кілька способів зменшити вплив магнітних бур на самопочуття.