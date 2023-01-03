Що робити, щоб ноги не мерзли навіть у -35: лайфхаки з утепленням взуття

Навіть під час морозів ноги не будуть мерзнути

У зимову пору року найчастіше мерзнуть першими кінцівки. Навіть якщо на вулиці немає сильних морозів, саме руки та ноги, навіть у якісному взутті, відчувають на собі всі "принади" холодної пори.

Як пише cpykami, є чотири способи, які допоможуть вам впоратися з проблемою холодних ніг і вберегтися від переохолодження навіть при температурі в -35.

Як утеплити взуття взимку

Замінюємо звичайні устілки на натуральні: повстяні або овечі. Підійдуть і "м’які устілки" із термозахисним шаром. У шкіряне взуття втираємо трохи борсучого жиру. Навіть у морози вони залишатимуться теплими. Якщо у взутті потіють ноги, просто приклейте жіночу прокладку на устілку. Вона 2-3 дні вбиратиме зайву вологу. Також можна придбати 1 м фольгованої теплоізоляції: виймаємо устілку з взуття, обводимо і вирізаємо. Вставляємо нову устілку із теплоізоляції фольгованою стороною вниз, а зверху кладемо звичайну устілку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо взимку промокли ноги.