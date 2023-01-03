Як одягнутися в залежності від температури: прості варіанти на кожен день

Кожна погода вимагає свого варіанту гардеробу, адже важливо не тільки не замерзнути, а й не перегрітися

Перепади зимової погоди можуть бути досить сильними. Цієї зими в січні погода зробила сюрприз у вигляді температури вище +10 за Цельсієм. Але вже незабаром опуститься на десятки градусів нижче.

Проблема, як одягнутися за погодою, актуальна і в зимовий час. Журнал "Travel Insider" пропонує при м’якій зимі від +10 до +15 носити звичайну одежу — сорочки, толстовки, сукні, джинси, штани або спідниці в поєднанні з не дуже щільним верхнім одягом — шкіряними куртками, парками. Можна додати легкий шарф. У таку погоду ще доречні кросівки.

При нижчій температурі від +5 до +10 за Цельсієм варто почати серйозніше утеплюватися. Автори радять одягати товстіші светри та водолазки з трикотажу, кашеміру або вовни. Якщо є необхідність, можна надіти шар термобілизни під джинси або штани. Замість короткої куртки краще одягнути тепліші варіанти, наприклад, пуховик або пальто. Не забувайте про теплі аксесуари — шапки різних фасонів, шарфи, рукавички, взуття, що утеплює.

Коли стовпчик термометра опускається нижче нуля, стануть у пригоді пухівки з підкладкою і капюшоном. Найкраще брати з внутрішнім шаром із флісу, пуху, вовни або синтетичних утеплювачів. Верхній шар одягу повинен бути непромокальним. Шапки, шарфи та теплі шкарпетки, а також рукавички та грілки для рук за такої температури дуже бажані. Для взуття найкращим варіантом будуть водонепроникні чоботи.

Для того, щоб одягнутися в серйозні морози, потрібно пам’ятати кілька правил:

верхній одяг повинен бути вільним, а не щільно прилягати,

довге пальто краще за коротку куртку,

у верхнього одягу повинні бути каптур, застібка блискавка та кишені,

носіть товсту шапку та щільні рукавиці,

обличчя краще прикрити шарфом,

шкарпетки повинні бути або з водовідведенням, або вовняні — у бавовняних ногах спітніють і замерзнуть,

не нехтуйте утепленням — носіть кілька шарів одягу та вибирайте моделі на флісі.

Раніше "Телеграф" публікував прості поради як утеплити взуття, щоб ноги не мерзли навіть за сильного мінуса. У Міністерстві охорони здоров’я порадили у морози одягати якнайбільше слоїв, адже здоров’я на першому місці.