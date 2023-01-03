У трьох знаків Зодіаку почалася “біла смуга”: кого і чим порадує доля цього тижня

Настав час підкорювати нові висоти і зірки їм у цьому допоможуть

Новий 2023 рік почався з "білої смуги" у житті деяких знаків Зодіаку. Якщо про одних астрологи говорять як про щасливчиків на весь поточний рік, то для інших поки що передбачають небувалі успіхи на дещо коротший період.

Цього тижня, зокрема, небувалого успіху у справах можуть досягнути три знаки Зодіаку. Справи добре просуватимуться у Близнят, Дів та Козорогів, передає УНІАН. Зірки будуть на їхньому боці аж до 8 січня включно.

Близнята

Для них настав дуже вдалий період. Насамперед це стосується духовних пошуків, котрі затіяли Близнята. Крім того, у представників цього знака є всі шанси дуже вдало почати цей рік — з нових відкриттів та звершень. Нові можливості, доленосні зустрічі та знайомства допоможуть забути старі образи й нарешті рухатися тільки вперед, не оглядаючись на минуле.

Діва

У представників цього знака Зодіаку настав сприятливий час підвищити свої успіхи на любовному фронті. Надзвичайно слушний цей період для пошуку нової роботи чи отримання підвищення на поточному місці. Головна умова — діяти, не зупиняючись ні перед чим. Усі перешкоди відступлять перед твердим наміром змінити життя на краще.

Козоріг

Цього тижня небувала удача чекає і на Козорогів. Особливо пощастить творчим представникам цього зодіакального сузір’я — можливо, у них відкриється друге дихання або ж з’явиться геніальна ідея. В неділю, 8 числа, астрологи рекомендують їм поповнити сили та розслабитися, щоб як слід налаштуватися на нові перемоги.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку потрапили до "білого списку" Всесвіту. Їм зірки пророкують цілих 10 років щастя, починаючи з 2023-го.