Як зігрітися вдома взимку: досвід японців, які живуть без опалення

Певні хитрощі допомагають не замерзнути у будинку без опалення взимку

Україну вже незабаром накриють сильні морози, а тому варто заздалегідь поповнювати скарбничку лайфхаків, як удома зігрітися в холодний період. Такі прийоми необхідно також знати через можливі перебої з опаленням цієї зими, які можуть бути спровоковані масованим обстрілом. Для цього можна використовувати, наприклад, досвід японців, більшість з яких живе без центрального опалення.

Середня температура повітря взимку в центральних та південних регіонах країни становить +5 і +10 градусів, а тому у квартирах більшості японців без опалення в цей період панує справжній холод, повідомляє ТСН. Однак вони пристосувалися до таких умов, використовуючи безліч способів обігріву:

Кондиціонери

Японці використовують кондиціонери не лише у спеку, а й у холод, щоб обігріти житло. Однак такий спосіб дорогий, адже кондиціонер споживає багато електрики. Тому ним користуються у випадках крайньої необхідності.

Масляні, газові, гасові та інші обігрівачі

Одним з економних способів зігрітися вважаються обігрівачі на гасі. Але водночас вони є небезпечними, їх не можна залишати без нагляду. Крім цього, японці використовують мастильні обігрівачі, а також дивовижні для нас обігрівачі, які працюють від спеціальних картриджів із дрібними дерев’яними гранулами.

Електричні килими та ковдри

У Японії взимку набули популярності електричні килими та ковдри. Деякі електричні килими мають функцію обігріву тільки тієї частини, де сидять або стоять, що дозволяє заощадити електрику.

Водяні грілки або ютанпо

Японці використовують узимку як звичайні гумові грілки, так і ютанпо — це водяна грілка, але на відміну від звичайної, її часто роблять із металу, щоб підігрівати на газовій плиті.

Котацу

Один із найулюбленіших японцями способів зігрітися взимку вважається традиційний стіл із підігрівом – котацу. Взимку стіл оснащується обігрівальним елементом, а під стільницю кладеться величезна тепла ковдра. Таким чином люди, які сідають за стіл, можуть накрити нею нижню частину тіла, коліна чи ноги. У теплий період його використовують як звичайний стіл.

Пластирі хоккайро або просто кайро

У Японії взимку нерідко використовують один із найбюджетніших винаходів, яким можна зігрітися — пластирі хоккайро або просто кайро. Це маленький пластир, який може кріпитися до чого завгодно. Усередині невеликої пластинки знаходяться залізна стружка з сіллю, яка при розкритті під дією кисню, що надходить із зовнішнього середовища, починає виділяти тепло. Один такий пластир може зігрівати до 50-70 градусів протягом 8 годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів про 7 способів, як зберегти тепло в будинку взимку.