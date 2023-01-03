Лід більше не страшний: 6 способів зробити підошву черевиків менш слизькою

Лайфхаки, які допоможуть вам перестати боятися впасти на слизькій дорозі

Зима — дуже небезпечний період. В цю пору можна як намочити ноги під час відлиги, так і замерзнути при великих "мінусах". Але це ще не всі зимові небезпеки — ще однією суттєвою проблемою взимку стає ожеледиця. Особливо неприємно, коли ваші прекрасні теплі черевики виявляються зовсім непридатними для пересування по льоду.

На щастя, вирішити цю проблему дуже просто. Для цього навіть не знадобиться щось купувати — існує багато ефективних методів, які допоможуть в домашніх умовах зробити взуття менш слизьким. Шістьма простими порадами ділиться сайт woman24.

Як зробити підошву менш слизькою

1 — Лак для волосся

Щоб підошва перестала ковзати, її можна обробити звичайним лаком для волосся. Але перед цим підошва трохи шліфується наждачним папером.

2 — Силікон

У наборі інструментів часто можна знайти прозорий силікон. Зазвичай ним герметизують унітази, ванні та душові. Однак цей засіб можна використати і для покращення покриття підошви на зимових черевиках. Достатньо зробити невеликі виступи або візерунок із силікону і все — ваша підошва буде вже не такою слизькою.

3 — Суперклей чи клей ПВА

Точно таку ж маніпуляцію можна виконати і з цими видам клею. На У ПВА, між тим, краще насипати трохи піску, а потім дочекатися повного висихання засобу на підошві. Така проста маніпуляція допоможе не ковзати на льоду приблизно 1-2 тижні.

4 — Лейкопластир

Якщо потрібно убезпечити себе прямо тут і зараз, скористайтеся тканинним лейкопластиром. Відріжте кілька смужок і наклейте їх на всю площу підошви. Однак пам’ятайте, що цей лайфхак годиться лише для сухої морозної погоди.

5 — Повсть

Стануть у пригоді і вставки з повсті. Їх на підошву приклеюють суперклеєм або клеєм ПВА — так само як і лейкопластир, по всій площині. Проте і цей варіант годиться тільки для сухої погоди.

6 — Наждачний папір

Як засіб від ковзання на льоду використовують і наждачний папір. Його теж треба приклеїти на підошву — дряпучою стороною. Цей метод може працювати від кількох тижнів до місяця.

Слизька підошва на зимовому взутті: професійний підхід

На таке наважиться далеко не кожен, особливо коли йдеться про дуже дороге взуття. Так, якщо черевики або чобітки ковзають, можна звернутися у взуттєву майстерню. Там вам можуть запропонувати два варіанти: встановити спеціальні залізні набійки на каблук або ж оформити підошву за допомогою металевих цвяшків. Щоправда, є важливі нюанси — у першому випадку вас чутиме мало не цілий район, а другий варіант підійде не для всіх видів підошви. Ідеально згодиться для "прикрашання" цвяшками масивні черевики зі щільною грубою підошвою.

Раніше ми розповідали, якою стороною потрібно класти у взуття устілки з фольгою — блискучим шаром доверху чи донизу. Від цього безпосередньо залежатиме, чи залишатимуться в теплі ваші ноги.