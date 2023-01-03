Усе нове Кролик схвалює: яким буде 2023 рік для різних знаків Зодіаку

На Овнів очікують нові фінансові можливості, у Раків закінчився складний період в особистих стосунках, а Діви неочікувано здобудуть статус лідера

Символом нового 2023 року став Чорний Водяний Кролик. У природі це ласкава, спокійна тварина, тож наступні 12 місяців мали б бути доволі спокійними та гармонійними. Проте астрологи попереджають, що зазвичай роки Кролика наповнені непередбачуваними подіями та карколомними поворотами.

Оскільки головна стихія року — вода, потрібно вміти плисти проти течії. Щаститиме цьогоріч ініціативним людям, які знають чого хочуть. Загалом нинішній рік сприятливий для будівництва й придбання нерухомості. Усі нові починання Кролик схвалить – нова справа, вступ, навчання та саморозвиток — це хороший план на 2023-ій, передає kolo.news. Страх і сумніви, притаманні вухатому, можуть внести корективи та перешкодити трансформаційним процесам – боріться з цими почуттями і йдіть до кінця, каже одеський астролог Варвара Нефедова. Вона розповіла, чого очікувати від року Чорного Водяного Кролика кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Для Овнів 2023-ій стане досить важливим часом. Вам треба буде остаточно визначитися з власними позиціями й думками щодо всіх сфер життя. Психіка витіснить давні страхи — ви долатимете власні обмеження і будете зростати як особистість. Впевненість у собі подарує нові фінансові можливості. Головне — тримайте свій вогняний характер під контролем. Намагайтеся відкладати гроші і не наробити дурниць, коли гніваєтеся.

В особистих справах цей рік буде наповнений особливою пристрастю. Багато представників цього знаку відчують справжню пристрасть, але, знову ж таки, намагайтеся тримати емоції під контролем.

Телець

Зміни, які Тельці запустили вже давно, нарешті дадуть свої перші соковиті плоди. Ви зможете з легкістю адаптуватися до нових обставин й досягати великих успіхів у роботі. Цей рік краще провести у духовних пошуках та спробах накопичити внутрішню силу — не розмінюйтеся на дрібниці та людей, які того не варті.

У фінансовій сфері астролог радить Тельцям пошукати нові способи заробітку: монетизуйте своє хобі, творчі пориви або розширяйте бізнес – 2023-ій щасливий для нових починань. Життя подарує чудовий шанс, але будьте готові гарно попрацювати. І саме через робочі питання представникам цього зодіакального сузір’я весь рік буде не до нових знайомств та романів. Втім, зірки все одно обіцяють Тельцям-трудоголікам справжню романтику.

Близнята

2023 рік має бути простішим за попередній рік Тигра й ознаменується стабільністю у всіх сферах життя. Може з’явитися більше "дорослих" завдань, коли треба буде попрацювати трохи більше звичайного. Великі зрушення у вашому житті відбудуться саме через постійну комунікацію зі світом. Однак не дозволяйте оточенню звалювати на вас забагато роботи — зайві обов’язки вам ні до чого.

Особистий магнетизм Близнят допоможе домогтися уваги цікавої людини, знайомство з якою має всі шанси перерости у серйозні стосунки. Головне — не забувайте демонструвати серйозність і бодай трохи відповідальності.

Рак

Раків цього року можна привітати із завершенням складного періоду в особистих стосунках. Нарешті ви почнете почуватися вільно і з’явиться бажання починати щось нове. Не гайте часу на несерйозні захоплення — у другій половині року зірки приведуть до вас гідну людину, з якою буде шанс збудувати міцні стосунки.

Червоною ниткою через весь 2023-ій проходитиме для Раків тема професійної реалізації. Настав час знайти своє призначення та місію у житті. Ловіть усі можливі шанси на підвищення соціального статусу. Особливу увагу приділяйте фінансовій грамотності.

Лев

Цьогоріч на Левів очікують великі зміни. У вас буде шанс розкритися на повну і показати себе світу, але будьте обережні й стежте за своїми емоціями, аби вони не вилились і нікому не зашкодили. В особистісному плані вам саме час навчитися відстоювати власні межі — чітко, але не грубо. На роботі згодяться нові навички та уміння, доведеться трохи повчитися.

Якщо ви самотні, цьогоріч на вас може чекати запаморочливий роман. Однак не поспішайте з висновками щодо свого нового обранця — все може виявитися не таким як ви собі це уявляєте.

Діва

Дівам 2023-ій принесе багато значних подій. Навколишні почнуть сприймати вас, як опору та лідера. Раптово може з’ясуватися, що рутина забирає забагато часу, тому перегляньте свій розпорядок і якомога швидше зробіть висновки. Зірки радять змінити спосіб життя і стежити за власним здоров’ям — саме час підлікувати усі проблемні місця. Щодо фінансів: постарайтеся не брати кредити та позики.

Стосунки можуть зазнати випробувань, адже партнерство – це не лише романтика, а й взаємодопомога та підтримка у складних обставинах. Протягом року можуть виникати конфлікти через брак уваги, тому ставтеся до таких речей трохи простіше.

Терези

Терезам цьогоріч може здаватися, що все навколо занадто нудне – боріться з цим і самі додавайте фарб рутині. Якщо вважатимете, що комусь щастить більше за вас, попрацюйте над власною відповідальністю та зібраністю — так у вас з’являться шанси "не відставати". Важливо звернути увагу на своє здоров’я й підлікуватися.

У роботі Терезам доведеться все впорядковувати. Вас можуть почати контролювати, поступово збільшуючи навантаження. Ви будете відчувати, що сил лишається все менше і щоб не вигоріти, доведеться відмовлятися від чогось іншого. В самотніх представників знака у другій половині 2023-го з’явиться серйозне захоплення. Коли цей день прийде, просто насолоджуйтесь відчуттям закоханості та своїм партнером, дозвольте собі трохи легковажності і не ускладнюйте все роздумами про те, наскільки все серйозно — час покаже, що буде далі.

Скорпіон

Для Скорпіонів настає щасливий та наповнений потужними енергіями рік. У їхньому житті відбудуться глибокі зміни у питаннях стосунків із батьками, місця проживання та внутрішніх засад. Цьогоріч приділяйте багато уваги особистому простору та комфорту — ніщо не повинно заважати вам почуватися комфортно. На роботі можуть виникнути заплутані ситуації з колегами та фінансами, однак залишайтеся стриманими і не робіть поспішних висновків — все може бути не таким як здається.

У самотніх Скорпіонів у 2023 році може відбутися доленосна зустріч. А ті, хто вже у шлюбі, можуть розраховувати на стабільну підтримку. Не забувайте порадіти за особисте зростання партнера — це важлива складова гармонійних стосунків.

Стрілець

Стрільців цьогоріч захопить жага розваг – їм надзвичайно сильно захочеться свята у житті. І це сприятливий час, щоб діяти за творчим імпульсом, а не підкорятися комусь. Робота чи хобі займатимуть дуже багато часу, але натомість даруватимуть справжню радість. Знаходьте час на улюблене заняття, дозволяючи собі відволікатися від рутини. Тим більше, що в 2023-му вам і так доведеться приділяти більше уваги побутовим проблемам.

На роботі – ви авторитет, незамінна та глибоко шанована людина, тож і прибутки у рік Чорного Кролика у вас будуть відповідні. Щодо особистого життя, то астролог радить не мовчати про свої почуття до близьких людей. Якесь складне рішення допоможе усвідомити, наскільки Стрільці часом помиляються у своїх судженнях.

Козоріг

Козороги відчують звільнення від напруги та втоми. Ви знайдете місце для радості й задоволень, а не тільки для турбот і роботи. З’явиться шанс придбати нерухомість або те, чого ви давно прагнули. Навчайтеся практичних навичок, а не теорії – у 2023 році вони можуть несподівано стати в пригоді у кар’єрі.

Зірки обіцяють Козерогам зміну особистого статусу. Настає сприятливий час, аби зрозуміти усю серйозність стосунків з другою половинкою.

Водолій

Важливий рік настає для Водоліїв – він буквально кликатиме на подвиги. У 2023-му закладайте фундамент для змін у майбутньому. Якщо ви давно чекали на шанс щось змінити чи проявити себе, то цього року він з’явиться. Ви зможете впливати на інших людей. Присвятіть себе ідеї та інтересам, а все інше й так прийде.

З коштами будьте обережними: заощаджуйте і намагайтеся трохи відкладати на потім. На роботі до вас може бути прикута пильна увага керівництва, тому будьте обережними і займайтеся тим, чим повинні. У коханні зірки радять не обманювати себе й відкинути страхи та стереотипи. Цьогоріч самотні Водолії можуть знайти другу половинку, яка зрозуміє і прийме їхню натуру.

Риби

На Риб чекає незвичайний рік. Ви будете схильні до усамітнення й дуже прискіпливо обиратимете коло спілкування. Представникам цього знака дійсно краще приділяти час собі: відпочивати й спробувати змиритися з тим, що світ не ідеальний. Пильно стежте за власним здоров’ям.

Витривалість та завзятість допоможуть у роботі. Ви зможете розкусити плани інших людей, від яких безпосередньо залежать рішення, що впливають на вашу кар’єру. Все виявиться банально просто. Рибам, які перебувають у стосунках, зірки радять не триматися за людину, яка здається вам дуже потрібною — краще зверніть увагу на тих, хто поруч. Відпустіть стосунки, які давно померли і роззирніться навколо – ваша доля зовсім поруч.

Раніше ми розповідали, на який знак Зодіаку у 2023 році чекає небувалий фінансовий успіх. По-справжньому багатим цьогоріч вдасться стати представникам лише одного зодіакального сузір’я.