Густе яблучне повидло для домашньої випічки - рецепт із трьох інгредієнтів

Це хороший варіант натуральної начинки для домашньої випічки

Чимало господинь люблять випікати вдома всіляке печиво з повидлом. Така випічка прекрасно підходить до чаю і кави, її не соромно подати на стіл гостям чи приготувати на свята.

А щоб печиво було ще смачнішим, пропонуємо не купувати повидло, а спробувати зробити його самому. Нічого складного у цьому немає — потрібні лише яблука, вода і цукор, передає Ukr.Media.

Інгредієнти:

яблука — 2,5 кг

цукор — 1,8 кг

вода — 50 мл

Приготування:

1. Яблука помити й видалити всі пошкодження, хвостики та інші зайві частинки. Нарізати шматочками.

2. Тепер яблука потрібно протушкувати. У каструлю з нержавійки наливаємо 50 мл води, висипаємо яблука і накриваємо кришкою. Відправляємо на невеликий вогонь і чекаємо, доки яблука пустять сік. Тоді трішечки збільшуємо вогонь. Тушкувати треба до їх перетворення в кашу, періодично помішуючи.

3. Добре перебиваємо яблука блендером. Та оскільки маса виходить не дуже однорідна, краще її перетерти ще й через дрібне сито.

4. Відправляємо отриману масу у каструлю з товстим дном, додаємо цукор, добре все перемішуємо і відправляємо варитися на невеликий вогонь. Уварювати повидло треба до загустіння — це приблизно 30-40 хв після закипання. Не забувайте постійно помішувати.

Готове повидло розкладають по банках і закривають кришками. Зберігати його можна як у прохолодному місці, так і при кімнатній температурі.

Відеорецепт домашнього яблучного повидла

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати натуральне яблучне пюре без цукру. Цю смачну закрутку можна давати навіть немовлятам, адже там немає консервантів і шкідливих домішок.