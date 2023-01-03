Як уберегти ноги від переохолодження: прості поради на зиму

Прості поради, щоб тримати ноги в теплі взимку

Під час холодів дуже важливо тримати ноги в теплі, оскільки кожен знає, що переохолодження кінцівок загрожує розвитком низки неприємних захворювань.

Як повідомляє РБК-Україна, щоб цього не допустити, варто в першу чергу з усією відповідальністю підійти до процесу вибору взуття, проте навіть тепле взуття не завжди рятує від переохолодження.

Звичайно взимку краще віддавати перевагу взуття з натуральних матеріалів, які самі по собі добре утримують тепло, проте навіть найякісніші черевики можуть зноситися.

Якщо купувати нові немає часу або грошей, то можна вдатися до деяких простих лайфхаків.

Устілки

Перший крок до утеплення взуття полягає у зміні устілок зі звичайних шкіряних на вовняні або з алюмінієвою підкладкою. Однак варто пам’ятати, що взуття повинне залишатися просторим усередині.

Для цього можна також використовувати побутову фольгу, яку треба пришити до устілки. Головне не забути зробити у фользі кілька отворів, інакше нога зіпріє.

Суха гірчиця

Хоча це не практичне рішення, проте воно може допомогти врятуватися від морозів.

Для цього необхідно насипати гірчицю в шкарпетку. На босу ногу треба надіти пару шкарпеток, а зверху пару з гірчицею.

За тим же принципом працює перцевий пластир, який треба наклеїти на ногу, зверху надіти пару тонких бавовняних шкарпеток, а зверху ще одну теплу пару.

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