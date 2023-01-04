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Як бонус відбілювання: засоби, які допоможуть позбутися плісняви на пластикових вікнах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Завдяки цим лайфхакам, ви забудете про плісняву
Завдяки цим лайфхакам, ви забудете про плісняву. Фото wds.ua

Замініть плісняву — відразу починайте боротьбу з нею, щоб вона не зашкодила вашому здоров’ю

Якщо у вашому будинку з’явилася пліснява на вікнах — це найчастіше "дзвіночок", що у вашій оселі погана вентиляція. Також з цієї ж причини в холодну пору року навколо вікон часто накопичується конденсат. Як тільки ви помітили це, відразу починайте її виводити, адже вона поширюється моментально. А як це зробити, ми розповімо далі.

Виявляється, щоб подолати плісняву не потрібно купувати різні хімічні засоби, а іноді потрібно просто заглянути у свою аптечку та на кухню, пише prostoway. Далі розповідає вам про три ефективні лайфхаки, як позбутися плісняви на пластикових вікнах.

Як прибрати плісняву з пластикових вікон

  • Мідний купорос

Відмінний засіб у боротьбі проти грибкових захворювань не лише у садівництві, а й у побуті. Мідь знищує грибок та його суперечки. Що робити: розведіть його у воді в металевому посуді, дотримуючись пропорцій, які вказані на упаковці. Нанесіть суміш на вікна і зачекайте, поки вона не стане сухою. Потім протріть все мокрою ганчіркою і витріть насухо. Перед тим як обробляти всі вікна, зробіть перевірку на невеликій ділянці, адже купорос може негативно вплинути на пластик.

  • Столовий оцет

Засіб, який стане в пригоді не тільки під час готування, а й під час прибирання. Він допоможе вам на довгий час позбудеться плісняви. Щобільше, оцет безпечний до пластикових поверхонь, тому не варто переживати, що ви щось зіпсуєте. Розводити його не потрібно — просто обробіть вікна оцтом 9%, залиште на годину, а потім промийте теплою водою. Як бонус – оцет ще й відбілить ваші вікна.

  • Перекис водню

Для прибирання вам знадобиться розчин 3%. Обробіть їм вікна, залиште до повного висихання, а потім змийте водою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які є методи боротьби із конденсатом на вікнах у будинку.

Теги:
#Прибирання #Цвіль #Пластикові вікна #Лайфхак