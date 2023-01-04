Дивовижний трюк, щоб батареї краще нагрівалися: у будинку одразу потеплішає
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Розповітрити радіатор можна самостійно
У період опалення важливо не тільки очистити батареї від пилу, а й спустити повітря з радіаторів. Так вони працюватимуть ефективніше, а значить швидко та якісно обігріють ваш будинок. Зробити так зване прокачування батарей можна самостійно.
Лайфхак із батареями, який допоможе їм краще нагріватися, публікує видання Express. Розповітрювати радіатори рекомендується регулярно: кожні два місяці. Так ваша система опалення працюватиме ефективніше та економніше.
Дізнатися, чи потрібно випустити повітря із радіатора, дуже просто. Це необхідно, якщо ваш радіатор холодний у верхній частині, містяться вологі плями або конденсат, а також у разі дивного шуму при нагріванні.
Щоб розповітрити батарею, спочатку відключіть опалення. З метою безпеки радіатор має бути холодним. Що потрібно зробити, щоб випустити повітря з батареї:
- Помістіть контейнер під клапани радіатора, щоб зібрати рідину.
- Не відкривайте клапан повністю і не тримайте його відкритим занадто довго, а повільно повертайте його, поки не почуєте шиплячий звук повітря, що виходить. Дайте повітрю вийти, поки звук не припиниться і з клапана не почне витікати постійний потік води.
- Витріть зайву вологу або конденсат, коли закінчите, щоб уникнути утворення іржі навколо клапанів радіатора.
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