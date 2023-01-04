Гроші або прийдуть, або втечуть: яким буде 2023 рік для різних знаків Зодіаку

Цьогоріч деяким знакам Зодіаку особливо пощастить із грошима та новими ідеями

Рік Чорного Водяного Кролика обіцяє бути спокійнішим за свого попередника Тигра. Господар 2023 року схвалює усе нове — від нової роботи та відкриття власної справи до навчання та самореалізації у житті.

А от що очікує нас у плані фінансів, знає астролог Олена Кравченко. Для Фактів ICTV вона підготувала повний фінансовий гороскоп на 2023-ій для всіх знаків Зодіаку.

Овен

Найкращі перспективи та фінансові можливості у них будуть на початку року і аж до середини весни. Овни отримають змогу проявити себе у всій красі і продемонструвати всім власне "я можу". Для них прийшов час визначитися, що саме їм потрібно. У бізнесі можна спробувати трохи поекспериментувати.

На тих, хто народився в останніх числах знаку, чекають випробування на міцність. Це можуть бути в тому числі й незаплановані витрати.

Телець

2023 рік пропонує певну стабільність у професійній сфері, але тільки якщо ви навчитеся йти за планом і будете поступово підвищувати свою кваліфікацію (бажано встигнути зробити це до літа). Успіх Тельців буде крутитися навколо теми однодумців — потрібно створити власну тусовку або долучитися до такої, більше спілкуватися з неординарними людьми. Усі витрати цьогоріч краще планувати.

Близнята

Застосовуйте власний життєвий досвід у всіх можливих сферах і звертайтесь за допомогою до офіційних, впливових осіб — саме вони зараз допоможуть вам на шляху до фінансової стабільності. Можете спробувати вкластися у рекламу. У 2023-му будуйте глобальні плани і займайтеся саморозвитком.

Не забувайте все оформлювати офіційно і не намагайтеся уникнути відповідальності. Якщо маєте якісь фінансові "грішки" у минулому, існує ризик, що саме зараз за них доведеться заплатити. Будь-яка взаємодія з іноземцями зіграє вам на руку.

Рак

Цьогоріч потрібно буде навчитися бути трохи нахабнішими і проявляти себе. Загалом рік для вас доволі вдалий. Якщо навчитеся правильно розставляти пріоритети й не будете чіплятися за дрібниці, то вам вдасться покращити свою фінансову та професійну сферу. Максимально проявляйте себе у роботі, тим більше, що протягом року вас будуть відвідувати усілякі креативні ідеї та плани, які сприятимуть покращанню професійного становища.

У 2023 році удача буде на вашому боці у питаннях великих покупок. І не скупіться на гарний відпочинок.

Лев

Вам доведеться попрацювати над тим, щоб завоювати собі місце під сонцем — краще завжди мати кілька планів про запас (особливо тим, хто народився в середині знаку). Працювати доведеться багато і наполегливо, зате у Левів з’являться раптові покровителі, які трохи підсолодять життя.

Цього року більше уваги приділяйте поточним завданням. Доведеться навчитися розумно розпоряджатися грошима і складати план витрат, якщо хочете зберегти свій фінансовий ресурс і стабільність.

Діва

У 2023-му їм треба буде навчитися тримати баланс між "хочу" та "можу", щоб не залишитися без останньої сорочки. Якщо будете впевнено і наполегливо працювати, фінансове становище дуже швидко покращиться (особливо у тих, хто народився наприкінці знаку). Щоб просунутися кар’єрними сходами, треба буде гарно постаратися, але за сумлінність на вас чекатиме гарна винагорода.

Витрати, зроблені на перспективу, окупляться сповна. Головне — не піддавайтеся різним незрозумілим вмовлянням, бо ризик того, що до вас будуть чіплятися шахраї, дуже великий.

Терези

Удача буде з вами у першій половині року. У цей період можливі вигідні контракти та покупки. Беріть участь у конкурсах, не стримуйте амбіції, а от у фінансах дотримуйтесь балансу — не будьте скнарою, але й не витрачайте все до останньої копійки. Цього року варто отримати нові знання у сфері інвестицій та фінансів, інакше можливі зменшення заробітків.

У вирішенні ділових і фінансових питань спирайтеся не тільки на свою думку — звертайтеся до фахівців за консультаціями, щоб не опинитися у поганій ситуації. 2023 рік – це той час, коли Терезам краще перестрахуватися у фінансовому плані.

Скорпіон

У фінансах треба більше уваги приділяти виваженому підходу. Цьогоріч не варто йти на ризиковані операції — треба все робити по закону, без чорної каси. Пощастить із придбанням нерухомості. Не варто економити у 2023-му на відпочинку та здоров’ї.

Надійних партнерів і співробітників варто шукати до літа. Пробуйте себе в ролі організатора, досліджуйте все, що видається вам цікавим — інтуїтивне розуміння нагальних змін дасть гарні плоди, тож зі спокійною совістю розпочинайте нові проєкти. Зміни на краще у Скорпіонів відбудуться влітку.

Стрілець

Рік розпочнеться активно, головне — не порушувати закон. Доведеться систематично повторювати ті самі дії для появи помітного результату. Можлива певна несправедливість та інтриги на роботі. Це сприятливий час для перемовин і договорів.

Досить вдалий рік, аби спробувати відкрити власну справу, а якщо ви вже підприємець — подумайте над делегуванням повноважень, але величезну увагу приділіть своїй інтуїції і тому, наскільки можна довіряти виконавцям. Беріть у роботу "фішки", які добре працюють в інших, залучайте іноземний капітал і тоді перед вами відкриваються нові перспективи.

Козоріг

Для них рік буде активним, часом доведеться працювати на піку своїх можливостей і брати додаткові зобов’язання. На початку року буде час, аби трішки перевести дух, набратися сил, а далі — вперед і тільки вперед. Плюс — буде можливість масштабуватися та проявити свої творчі здібності, мінус — додаткові витрати. З’явиться можливість отримати цінні знання та якісно змінити рівень знайомств.

Загалом фінансова ситуація буде трішки нестабільною, не такою як хотілося б, зважаючи на вкладені зусилля, але в другій половині року ви отримаєте результати своїх зусиль.

Водолій

Для вас 2023-й підготував гарні зміни, але тільки за умови, що ви маєте чітку картинку та уявлення кінцевих цілей. Досягнути омріяного результату буде нелегко, але дисципліна й наполегливість принесе свої плоди.

Якщо хотіли змінити професійну діяльність — вперед. Глобальні зміни, реорганізація — ваш шанс отримати нове життя та свою фінансову стабільність. Плануйте виступи на людях, рекламу, співпрацюйте з іноземними фірмами — усе вдаватиметься. Ваші помічники у 2023-му — рішучість та доброзичливість.

Риби

Для вас це буде рік глобальних змін у розумінні ділового та фінансового життя, тож намагайтеся не потрапити в інтриги. Чудові шанси на відкриття власної справи. Загалом рік сприятливий для покращення свого фінансового становища: виконуйте поточні завдання, не відкладайте завдання на потім, розподіляйте пріоритети і прислухайтесь до порад тих, чия думка для вас важлива.

Раніше "Телеграф" розповідав, на кого у 2023 році очікує зміна роботи. Особливо пощастить із новими проєктами лише трьом знакам Зодіаку. Цей рік вони запам’ятають як період нескінченних можливостей.