Губки для миття посуду кольорові неспроста: якою що краще відмивається

Від того, яку губку ви обираєте, безпосередньо залежить, чи добре відмиється посуд

Губки для посуду знайдуться на кухні у кожної господині. Однак мало хто знає, що вони забарвлені у різні кольори не просто так. Більшість людей думає, що це звичайний маркетинговий хід, щоб привертати увагу покупців. Та насправді виробники роблять їх кольоровими зовсім з іншою метою.

Кожна губка для миття посуду зроблена з двох частин – твердої, яку називають скотч-брайтоном і застосовують для сильних забруднень, та поролону. Саме останній зафарбовується у певний колір, повідомляє tintelekt.com.

Для чого призначені жовта й помаранчева губки

Ці губки найніжніші та найприємніші на дотик. І неспроста, бо їхнє призначення — мити різні скляні ємності і тендітне кухонне начиння. Наприклад, келихи, фужери, чарки, кришталеві вазочки тощо. У складі таких губок відсутні абразивні частки, тож вони не призначені для відмивання підгорілих каструль і сковорідок. Головним завданням жовтої та помаранчевої губки є делікатне очищення крихких виробів.

Призначення синьої губки

Такою губкою дуже добре відмивати емаль та сантехніку. За рівнем жорсткості вона йде за жовтою, тому із застарілими плямами впоратися їй не під силу.

Для чого призначена червона губка

Вона трохи жорсткіша за жовту і помаранчеву. Така губка з легкістю впорається із забрудненнями, які в’їлися, а також з висохлою їжею на тарілках.

Призначення губки зеленого кольору

Вона має найбільшу жорсткість і здатна впоратися з серйозними забрудненнями. Наприклад, застарілим жиром, їжею, що підгоріла, або яка засохла на сковорідці. Якщо вам часто доводиться мити каструлі й металеві сковорідки, віддайте перевагу саме губкам зеленого кольору. А от якщо плями дуже складні, то краще скористатися чорними губками, які також продаються у магазинах.

Як часто треба змінювати кухонні губки

Фахівці рекомендують міняти губки не рідше як раз на тиждень. Якщо ж вони використовуються щодня, то в міру їхнього забруднення, тобто навіть трохи частіше.

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