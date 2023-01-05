Всього 4 інгредієнти і часник для смаку: рецепт приголомшливого салату до свята

Цей простий салат прекрасно поєднується з будь-якими гарнірами та м’ясом

Як не дивно, але зазвичай найсмачніші страви виходять із невеликого набору продуктів. Тоді смак кожного інгредієнта розкривається на повну і загальне враження від страви завжди лишається позитивним.

Пропонуємо до вашої уваги один із таких простих, зате дуже смачних салатів. Рецептом цієї геніальної страви, яку можна приготувати на свято без зайвих клопотів, ділиться сайт skarbnychka-retseptiv.

Інгредієнти:

яйця варені — 4 шт.

огірок свіжий — 2 шт.

сир — 150 г

кукурудза консервована — 100 г

часник — 2 зуб;

кріп, сіль, перець — до смаку (для заправки)

сметана чи майонез — для заправки

Приготування:

Огірок нарізаємо кубиком. Якщо у вас дуже переспілий овоч, то м’якуш краще вирізати і прибрати, щоб салат не "поплив". Відварені яйця ріжемо кубиком. Якщо додаєте кріп, то беріть половину пучка. Його треба дрібно нарізати. Сметану чи майонез змішують із тертим часником, додаючи трішечки перцю і солі — собі до смаку. Всі інгредієнти викладаємо у глибоку миску і заправляємо отриманим часниковим соусом.

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