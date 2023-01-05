Якщо збився пух і об’єм втрачено: як повернути пуховику нормальний вигляд

Пропонуємо аж 4 варіанти вирішення проблеми

Зимові пуховики і куртки вимагають особливого догляду, адже після неправильного прання наповнювач всередині виробу може збитися в грудки. Якщо таке сталося, не поспішайте "списувати" такий одяг. Усе можна виправити.

Розпрямляти наповнювач всередині пуховика доведеться самостійно. Проте це не дуже складно, заспокоює УНІАН, пропонуючи відразу 4 хороших ідеї, як виправити ситуацію.

Збився пух в куртці — у чому може бути проблема

Найчастіше така ситуація виникає після неправильного прання — невідповідна температура чи режим прання можуть мати дуже погані наслідки для курток з наповнювачами (причому, як натуральними, так і синтетичними).

Пам’ятайте, що прати куртки і пуховики потрібно лише у режимі "делікатне прання". Температура має бути не вище 40°C, а кількість обертів — 500-600 максимум. Також бажано під час прання покласти в барабан пральної машини тенісні м'ячики, аби вони постійно збивали пух чи синтепон, доки річ переться.

Як повернути пуховику об’єм після неправильного прання

Якщо проблеми не вдалося уникнути, скористайтеся цими простими лайфхаками:

Тенісні м'ячики — покладіть мокру куртку назад у пральну машинку разом із м'ячиками (4-5 шт.) та увімкніть режим віджиму. Якщо м'ячиків немає, озбройтеся палицею — розкладіть зім’ятий пуховик на рівній поверхні і побийте його гладкою палицею (наприклад, ручкою від швабри). Допоможе і пилосос — розкладіть пуховик на столі, зніміть з пилососа насадку і "пройдіться" шлангом по поверхні куртки (потужність пилососа потрібно обирати середню).

Є ще один перевірений метод — якщо після прання зім'явся пух чи інший наповнювач всередині куртки, його можна розім'яти руками. Вам потрібно ретельно промацати кожен сантиметр пуховика, знайти усі грудочки і розібрати їх пальцями. Зважайте, що на це піде багато часу і сил, але лайфхак 100% дієвий.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити, аби окуляри не запотівали на морозі. Люди з поганим зором добре знають, наскільки некомфортно буває в окулярах при перепадах температури. Тоді на лінзах утворюється "пелена", через яку абсолютно нічого не видно.