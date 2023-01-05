Щедра кутя по-українськи: оригінальний рецепт головної різдвяної страви (відео)

Страва виходить дуже солодкою та ароматною, а її смак приємно вразить навіть гурманів

Кутя — це особлива обрядова страва. Її готують щороку тричі, на зимові святки. Щедру кутю, наприклад, заведено готувати перед Старим Новим роком (з 13 на 14 січня). А "щедрою" вона називається, бо зазвичай саме до цієї куті додають найбільше інгредієнтів і вона може бути непісною, на відміну від інших двох видів.

Дуже цікавим рецептом щедрої куті поділився фіналіст кулінарного шоу "Майстер Шеф. Професіонали-3" Микола Люлько. Він називає цю страву "Щедра Кутя по-українськи". Рецепт дійсно вражає кількістю складників та умовами приготування, що має зробити цю страву дійсно особливою.

Інгредієнти:

Пшениця чи перловка — 200 г

Сіль — ½ ч.л.

Сушка — 200 г

Вода — 1,5 л

Розмарин — 1 шт.

Лимон — ½ шт.

Родзинки білі — 100 г

Родзинки чорні — 100 г

Курага або чорнослив — 100 г

Горіх волоський — 150 г

Мак — 150 г

Цукор — 3 ст.л.

Мед — 100 г

Цедра лимона з 1 шт.

Приготування:

Пшеницю або перловку попередньо замочуємо на ніч, промиваємо і варимо у підсоленій воді 30 хв. Промиваємо сушку, заливаємо водою і також варимо 30 хв, перед тим як вимкнути вогонь, додаємо лимон та розмарин і даємо настоятись. Курагу нарізаємо, поєднуємо з родзинками і запарюємо окропом на 10 хв. Горіхи подрібнюємо скалкою чи блендером і обов’язково трішечки підсмажуємо на сковорідці. Мак заливаємо окропом на 1-2 год, а потім перебиваємо блендером разом із цукром.

Порада: усі інгредієнти замішуєте в одній ємності та дайте настоятись куті 2 год у холодильнику.

Раніше ми публікували 5 рецептів смачної куті на Різдво. У нашій добірці — страва з різними варіантами крупи. Там ви знайдете рецепт куті з рисом, перловкою, злаками та пшеницею.