Щедра кутя по-українськи: оригінальний рецепт головної різдвяної страви (відео)
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Страва виходить дуже солодкою та ароматною, а її смак приємно вразить навіть гурманів
Кутя — це особлива обрядова страва. Її готують щороку тричі, на зимові святки. Щедру кутю, наприклад, заведено готувати перед Старим Новим роком (з 13 на 14 січня). А "щедрою" вона називається, бо зазвичай саме до цієї куті додають найбільше інгредієнтів і вона може бути непісною, на відміну від інших двох видів.
Дуже цікавим рецептом щедрої куті поділився фіналіст кулінарного шоу "Майстер Шеф. Професіонали-3" Микола Люлько. Він називає цю страву "Щедра Кутя по-українськи". Рецепт дійсно вражає кількістю складників та умовами приготування, що має зробити цю страву дійсно особливою.
Інгредієнти:
- Пшениця чи перловка — 200 г
- Сіль — ½ ч.л.
- Сушка — 200 г
- Вода — 1,5 л
- Розмарин — 1 шт.
- Лимон — ½ шт.
- Родзинки білі — 100 г
- Родзинки чорні — 100 г
- Курага або чорнослив — 100 г
- Горіх волоський — 150 г
- Мак — 150 г
- Цукор — 3 ст.л.
- Мед — 100 г
- Цедра лимона з 1 шт.
Приготування:
- Пшеницю або перловку попередньо замочуємо на ніч, промиваємо і варимо у підсоленій воді 30 хв.
- Промиваємо сушку, заливаємо водою і також варимо 30 хв, перед тим як вимкнути вогонь, додаємо лимон та розмарин і даємо настоятись.
- Курагу нарізаємо, поєднуємо з родзинками і запарюємо окропом на 10 хв.
- Горіхи подрібнюємо скалкою чи блендером і обов’язково трішечки підсмажуємо на сковорідці.
- Мак заливаємо окропом на 1-2 год, а потім перебиваємо блендером разом із цукром.
Порада: усі інгредієнти замішуєте в одній ємності та дайте настоятись куті 2 год у холодильнику.
Раніше ми публікували 5 рецептів смачної куті на Різдво. У нашій добірці — страва з різними варіантами крупи. Там ви знайдете рецепт куті з рисом, перловкою, злаками та пшеницею.