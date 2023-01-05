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Щедра кутя по-українськи: оригінальний рецепт головної різдвяної страви (відео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Надзвичайно ароматною цю страву робить додавання прянощів Новина оновлена 05 січня 2023, 15:13
Надзвичайно ароматною цю страву робить додавання прянощів. Фото pinterest.com

Страва виходить дуже солодкою та ароматною, а її смак приємно вразить навіть гурманів

Кутя — це особлива обрядова страва. Її готують щороку тричі, на зимові святки. Щедру кутю, наприклад, заведено готувати перед Старим Новим роком (з 13 на 14 січня). А "щедрою" вона називається, бо зазвичай саме до цієї куті додають найбільше інгредієнтів і вона може бути непісною, на відміну від інших двох видів.

Дуже цікавим рецептом щедрої куті поділився фіналіст кулінарного шоу "Майстер Шеф. Професіонали-3" Микола Люлько. Він називає цю страву "Щедра Кутя по-українськи". Рецепт дійсно вражає кількістю складників та умовами приготування, що має зробити цю страву дійсно особливою.

Інгредієнти:

  • Пшениця чи перловка — 200 г
  • Сіль — ½ ч.л.
  • Сушка — 200 г
  • Вода — 1,5 л
  • Розмарин — 1 шт.
  • Лимон — ½ шт.
  • Родзинки білі — 100 г
  • Родзинки чорні — 100 г
  • Курага або чорнослив — 100 г
  • Горіх волоський — 150 г
  • Мак — 150 г
  • Цукор — 3 ст.л.
  • Мед — 100 г
  • Цедра лимона з 1 шт.

Приготування:

  1. Пшеницю або перловку попередньо замочуємо на ніч, промиваємо і варимо у підсоленій воді 30 хв.
  2. Промиваємо сушку, заливаємо водою і також варимо 30 хв, перед тим як вимкнути вогонь, додаємо лимон та розмарин і даємо настоятись.
  3. Курагу нарізаємо, поєднуємо з родзинками і запарюємо окропом на 10 хв.
  4. Горіхи подрібнюємо скалкою чи блендером і обов’язково трішечки підсмажуємо на сковорідці.
  5. Мак заливаємо окропом на 1-2 год, а потім перебиваємо блендером разом із цукром.

Порада: усі інгредієнти замішуєте в одній ємності та дайте настоятись куті 2 год у холодильнику.

Раніше ми публікували 5 рецептів смачної куті на Різдво. У нашій добірці — страва з різними варіантами крупи. Там ви знайдете рецепт куті з рисом, перловкою, злаками та пшеницею.

Теги:
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