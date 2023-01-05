Ніжний паштет із курячих шлуночків, який підкорює своїм смаком: простий рецепт
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Страва, яку оцінить вся родина, її можна подавати на стіл і у свята, і в будні
Існує чимало чудових варіантів паштету. Наприклад, печінковий паштет, який можна зробити дуже ніжним і без гірчинки, або смачний курячий паштет із додаванням свинини. Такий можна готувати великими порціями у вигляді заготівель "про всяк випадок".
А можна зробити неймовірно ніжний та ароматний паштет із курячих шлуночків. Така намазка чудово підійде для бутербродів і грінок та сподобається усій родині. Простим рецептом ділиться Ukr.Media.
Інгредієнти:
- 900 г курячих шлунків
- 8 ст.л. вершків
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 30 г вершкового масла
- 1 ч.л. паприки
- чорний перець, сіль — до смаку
Приготування:
У каструлю наливаємо воду і доводимо до кипіння. Кладемо курячі шлуночки і відварюємо до готовності.
Тим часом цибулю чистимо і нарізаємо дрібними шматочками. Кладемо на розпечену сковороду та обсмажуємо до появи золотистого кольору. Після цього додаємо часник, пропущений через прес, та обсмажуємо ще близько 30 сек.
Дістаємо шлунки з води і перекладаємо у миску. Туди ж додаємо підсмажені цибулю з часником, чорний перець, паприку й сіль. Вливаємо вершки і збиваємо все блендером до однорідної маси.
Готовий паштет розкладаємо по банках, зверху кладемо вершкове масло і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо до тих пір, поки масло повністю не розтане. Потім баночки дістаємо, даємо трохи охолонути, закриваємо кришкою і прибираємо у холодильник.
Раніше ми розповідали, як приготувати легкий грибний паштет із печериць. Нотки пікантності цьому рецепту додає сухий часник і перець. Смак — просто фантастичний.