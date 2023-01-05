Робочі лайфхаки, які допоможуть економити воду, не позбавляючи себе комфорту

Зберегти воду в домашніх умовах насправді дуже просто

Бережне ставлення до природних ресурсів дуже важливе. Таким чином ми не тільки дбаємо про екологію, а й маємо змогу суттєво заощадити на рахунках. Причому зекономити можна не тільки газ та електроенергію, а й воду — не позбавляючи себе комфорту.

Зробити це дуже легко. Про кілька простих лайфхаків, які допоможуть заощадити вдома воду, розповідає Ukr.Media.

Кухня та ванна кімната

Берегти воду насамперед необхідно на кухні та у ванній кімнаті. Є кілька базових порад:

Кран на повну потужність відкривати не варто. У більшості випадків вистачає напору з напіввідкритого крана. Більш того, така звичка допоможе уникнути бризок на різних поверхнях. Якщо потрібно випрати речі в раковині, краще використовувати пробку або наливати воду в таз. Прати речі під проточною водою — безглузде заняття. Коли чистите зуби, кран повинен бути закритий. Відмовтеся від частого прийняття ванни — перевагу краще віддавати миттю під душем. Найцікавіше, що так можна навіть швидше і краще помитися, тому подібну звичку таки варто розвивати.

Підготовка до прання та прибирання

Якщо потрібно випрати речі або помити велику кількість посуду, є сенс виконувати попереднє замочування.

Може здаватися, що замочування забирає більше часу, але це зовсім не так: якщо попередньо замочити речі або посуд, велика частина бруду змиється або розм'якне. Пам’ятайте, що попереднє замочування дозволяє економити близько 70% води.

Пральна машина

Регулярне прання значно збільшує витрату води та електричної енергії. Буває навіть так, що машинку запускають щодня. Зекономити воду у такому випадку допоможе одна проста порада: цикл прання варто запускати, коли повністю наповнюється барабан. Для цього брудні речі необхідно сортувати.

До речі, сортування речей загалом дуже важливе. Якщо цього не робити, існує великий ризик, що замість прання ви просто прополощете брудні речі у воді з порошком.

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