Різдвяні морози вже близько: як утеплити свій будинок, щоб не замерзнути

Декілька простих порад допоможуть утеплити ваш будинок

Найближчими днями Україну накриють справжні морози, а тому тим, хто ще не утеплив своє житло, слід замислитися над цим. Насамперед потрібно звернути увагу на вікна, адже якщо в них є щілини, то в квартиру чи будинок буде проникати холодне повітря, двері та стіни.

До питання утеплення свого житла слід підходити комплексно, утепливши вікна, ізолювавши щілини у віконних рамах, а також ізолювавши стіну, що промерзає, пінополістирольними листами або гіпсокартоном. Українцям, які мешкають у багатоквартирних будинках також слід подбати про тепло в під’їзді. Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як утеплити будинок

Насамперед необхідно перевірити дах. Це стосується як приватних будинків, так і багатоквартирних. Якщо на ньому є пошкодження, дах слід відремонтувати.

Також важливою є заміна металевих труб на поліпропіленові. Якщо такої можливості немає, слід утеплити існуючі.

Потрібно зайнятися і утепленням фасаду будинку та вікон у під’їзді.

Як потрібно утеплювати вікна

Потрібно перевірити віконну конструкцію на наявність щілин. Зокрема:

віконні рами – при виявленні щілини слід вкласти у неї ущільнювач;

місця кріплення підвіконь – за наявності щілин їх потрібно заповнити монтажною піною.

На скло можна наклеїти теплозберігаючу плівку. Також можна обробити їх на стику із рамами силіконовим герметиком. Якщо у вашому будинку стоять сучасні склопакети, потрібно перевірити щільність закриття вікон. Вона може бути недостатньою і тоді потрібно звернутися до майстра.

Як утеплити квартиру

Щоб зберегти у вашій квартирі тепло, можна встановити відбиваючий екран на стіни за батареями. Зробити його можна своїми руками, використовуючи фольгу та картон.

Меблі слід відставити від батарей, а штори підняти, щоб тепло могло вільно виходити в приміщення.

Крім цього необхідно утеплити місця між дверима та стіною.

На стіни також слід звернути увагу. якщо є промерзаюча – ізолювати її. Це можна зробити за допомогою пінополістирольних листів та гіпсокартону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна зробити свою спальню більш теплою зимою. кілька простих та практичних рекомендацій щодо облаштування кімнати.