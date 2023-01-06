Як сушити одяг у будинку взимку й економити: розвінчано три популярні міфи

Спроба заощадити може призвести до більших витрат

У холодну пору року речі після прання доводиться сушити у будинку. Навколо цієї теми існує чимало міфів, яким слідують домогосподарства, сподіваючись скоротити витрати на "комуналку". Однак багато хто часто припускається помилок, і мова не тільки про розвішування мокрої білизни на батареях.

Як пише видання Express, є як мінімум три міфи, які стосуються сушіння речей взимку. Важливо дотримуватись простих правил, коли вам потрібно висушити одяг після прання в будинку. Не потрібно прагнути заощадити, оскільки це загрожує ще більшими витратами.

Міф 1: Сушіння білизни природним шляхом — завжди найдешевший варіант

Сушильна машина – один із енергоємних приладів у будинку. Альтернатива її використанню – сушіння білизни на батареях, вішалці чи спинці стільця. Однак з часом це може призвести до проблем та додаткових витрат. Волога від мокрого одягу залишатиметься у повітрі, тому речі будуть висихати довше. А підвищений рівень вологості тягне за собою ризик появи конденсату на вікнах, плісняви і затхлого запаху. У разі розвішування речей на радіаторах котлу доведеться працювати більше, що додасть пару нулів у платіжці.

Міф 2: Відкриті вікна вирішать будь-які проблеми з вологістю

Відкриття вікна, щоб вода від одягу вивітрювалася, не завжди допомагає. Більше того, так ви даремно витрачаєте опалення, випускаючи дороге тепло зі протягом. Та й не всяка зимова погода дозволяє відчиняти вікна в будинку.

Міф 3: Осушувач – це дуже дорого

Осушувач прискорить сушіння одягу і запобігає утворенню конденсату та плісняви. Так, це не найдешевша покупка, але потужність приладу не настільки величезна, щоб пожирати велику кількість енергії. Зате сухе повітря дешевше нагрівати, ніж вологе, тож осушувач допоможе заощадити на рахунках за опалення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як уникнути затхлого запаху при сушінні речей у кімнаті.