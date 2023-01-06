Збереження продуктів без холодильника: що і скільки можна зберігати на балконі

Корисні поради допоможуть зберегти певні страви в умовах "блекауту"

Регулярні відключення електроенергії, з якими стикаються українці через масовані ракетні обстріли, лишають нас багатьох звичних речей. До їхнього переліку можна віднести і зручне користування холодильником, який запобігає псуванню продуктів і страв. Утім більшість людей знаходять можливість лишити продукти в нормі — завдяки триманню на балконі чи у дворі приватного будинку.

Скільки можна зберігати різноманітні продукти на відкритому повітрі, аби потім вживати їх без побоювання за власне здоров'я, розповідає портал "Мета Новини". Зазначимо, що при правильному підході більшість товарів можуть не лише не зіпсуватися, а й зберегти всі корисні властивості.

Враховуйте те, що різним продуктам необхідна різна температура. Картоплю можна зберігати на балконі при 2-3 градусах тепла, моркву, буряк та ріпу — від нуля до +2°C. Для часника оптимальним буде перебування в середовищі із температурою від -1 до +3°C. Цибуля, капуста та груші теж здатні витримувати морози до мінус 1 градусу. Яблука та інші фрукти варто зберігати на балконі, якщо позначки термометра показують принаймні +1-2°C.

Якщо ви збираєтеся використовувати балкон для зберігання м'яса, зверніть увагу на кілька особливостей. Попередньо цей продукт не варто мити водою, навіть якщо воно порізане на шматки. Вода і природні рідини, контактуючи, провокуватимуть утворення бактерій. Тримайте м'ясо у щільно закритій тарі. Якщо ж ставите ємність із м'ясною продукцією у якусь балконну шафу, залиште їй дверцята прочиненими — щоб було достатньо циркуляції повітря для охолодження.

Загалом м'ясо можна лишати на балконі не більше 3 діб при максимально дозволеній температурі +5-7 градусів. Якщо ви скористалися спеціальною каструлею для зберігання, термін може продовжитися до тижня або й десяти днів. При цьому температура не може перевищувати 4°C. Маринованим же м'ясо можна лишати близько 3 днів, при температурі до +7 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки часу холодильник та морозилка тримають холод в умовах тривалого відключення світла. Є кілька порад, які допоможуть краще зберегти готові страви і окремі продукти.

Також ми розповідали, як підготувати холодильник на дачі до зимівлі, аби він не зіпсувався.