Як швидко зробити свічку своїми руками: два лайфхаки від учасника реаліті "Пара на мільйон"

Два простих способи, як зробити в домашніх умовах швидко зробити свічку

В Україні тривають планові відключення електроенергії, а також через масовані обстріли бувають перебої з опаленням. У зв’язку з цим багатьом українцям доводиться замислюватися про альтернативні джерела світла та обігріву. Одним із таких можуть бути свічки. "Телеграф" розповість, як зробити їх власноруч.

За допомогою кількох свічок можна трохи обігріти приміщення та додати світла при відключеннях. Кандидат хімічних наук та учасник реаліті "Пара на мільйон" на Новому каналі Гліб Репіч поділився корисною порадою, як виготовити свічку, що довго горить, в домашніх умовах.

Що знадобиться для створення свічки

мило (підійде як господарське, так і звичайне, косметичне),

оцет;

гніт.

Як зробити свічку

Мило слід потерти на великій тертці, а потім опустити в гарячу воду, доки воно повністю не розчиниться;

Потім потрібно додати оцет. Розчин має стати кислим;

Розплавте жирні кислоти, що утворилися, залийте їх у форму і вставте гніт;

Щоб витягнути свічку після застигання, помістіть форму в місткість з окропом, і вона легко випаде сама.

В ефірі "Сніданок. Онлайн" Гліб Репіч поділився ще одним лайфхаком, як зробити свічку із підручних засобів.

Що знадобиться

жерстяна банка;

вата;

рослинна олія.

Як зробити свічку

Для початку потрібно відрізати дно банки так, щоб країв залишилося приблизно 2-3 сантиметри (вирізати слід акуратно, залишаючи "язичок", який потім буде загорнутий усередину);

Потім вату потрібно згорнути у формі ґнота і закріпити на вигині "язичка";

Після чого слід налити масло в жерстяну форму, гніт трохи вижати та можна запалювати свічку.

За словами експерта, така свічка може горіти цілий день. Однак вона видає не дуже приємний запах, але в умовах відсутності тепла та світла цей мінус не так сильно привертатиме увагу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що для обігріву приміщення можна також використовувати саморобний обігрівач. Його можна зробити, наприклад, використовуючи жерстяну банку та ще кілька матеріалів.