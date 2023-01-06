Нова магнітна буря накриє Землю найближчими днями: коли чекати "удару"

Метеочутливим варто бути готовими

Січень 2023 року не буде відрізнятися помітною геомагнітною активністю, а тому магнітних бур у ньому буде мало.

Як йдеться у матеріалі 1+1, після першої бурі, яка накривала Землю з 3 по 5 січня, станеться ще одна вже на початку наступного тижня.

Зазначається, що слабкі обурення у магнітосфері відбуватимуться з 10 до 13 січня. Через незначну інтенсивність помітного впливу на меточутливих людей вони не вплинуть, але через їх тривалість ймовірність перепадів у самопочутті все ж таки існує.

Як відомо, магнітні бурі є наслідком взаємодії сонячного вітру із магнітосферою Землі. Вони можуть впливати на чутливу електроніку та деякі категорії людей.

Характерними "симптомами" є:

порушення сну,

дратівливість та пригнічений настрій,

головний біль або запаморочення,

біль у серці,

підвищений або знижений артеріальний тиск,

біль у спині та суглобах,

апатія та тривога,

Загострення хронічних захворювань.

Втім, в окремих людей можуть бути свої особливі форми прояви.

Нагадаємо раніше "Телеграф" писав про те, як захистити себе від впливів магнітних бур. Крім того, ми раніше повідомляли про рецепти простих настоянок, які можуть допомогти захиститися від хвилювань геомагнітного поля.