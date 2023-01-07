З Різдвом Христовим! Найкращі привітання зі світлим святом у віршах і прозі
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Красиві вітання з Різдвом для найрідніших
Різдво вважається найсвітлішим святом року, адже саме в цей день на світ з’явився Спаситель роду людського — Ісус Христос. За юліанським календарем це свято припадає на 7 січня.
На Різдво заведено йди до храму, а потім збирати за великим столом усю свою родину, колядувати і щиро вітати всіх родичів, друзів і близьких із цим великим святом. "Телеграф" зібрав найкращі вітання з Різдвом Христовим, якими ви можете поділитися з тими, хто для вас дійсно важливий.
Привітання з Різдвом у віршах
Хай у Вашій хаті злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров’я бажаю.
Христос ся рождає! Славімо Його!
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє янгол двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим янголом летить.
***
***
Хай янгол торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом,
Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,
І щастя надовго оселиться в нім!
Христос ся рождає! Славімо Його!
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа завжди уся ваша сім’я.
Щоб рік, що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
Хай за вікном хуртеча злиться,
А нам співати і радіти.
Горить ялинка у світлиці –
З Різдвом Христовим, любі діти!
Дніпро обняв дзвінкі Карпати,
А в хаті вже кутя і сіно.
Дозвольте заколядувати:
- З Різдвом Христовим, Україно!
Привітання з Різдвом Христовим у прозі
Христос народився! Славімо Його! Хай світле свято Різдва Христового принесе мир і злагоду у кожну домівку. Хай всі негаразди відійдуть у небуття, а поряд завжди крокують щастя та любов. Мирного і світло Різдва!
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Від щирого серця вітаю вас, дорогі мої, з Різдвом Христовим! Нехай це важливе і світле свято наповнить ваше життя радістю, теплом і турботою від тих, кого ви любите. Бажаю вам також взаємної любові та поваги і родинного затишку вашій оселі. Янгол-охоронець нехай охороняє вас від будь-яких негараздів, що час від часу з’являються у житті.
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Зі святом, з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб за твоєю спиною завжди був Янгол охоронець, який захищатиме від будь-яких негараздів. Міцного здоров’я тобі і твоїм рідним. Бережи тебе Господь!
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Моє привітання з Різдвом просте: будьте здорові й щасливі, хай настане нарешті наш переможний мир, а всі плани здійсняться! Христос народився! Славімо Його!
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Зі світлим святом Різдва! Нехай у вашій домівці панує затишок, достаток й добробут, а в сім'ї ніколи не трапляється сварок і суперечок. Нехай це світле свято приносить лише радість та щастя.
Раніше ми також розповідали, коли цьогоріч колядують і щедрують в Україні. А ще — ділилися найпростішими колядками, які швидко зможуть завчити навіть маленькі діти.