З Різдвом Христовим! Найкращі привітання зі світлим святом у віршах і прозі

Красиві вітання з Різдвом для найрідніших

Різдво вважається найсвітлішим святом року, адже саме в цей день на світ з’явився Спаситель роду людського — Ісус Христос. За юліанським календарем це свято припадає на 7 січня.

На Різдво заведено йди до храму, а потім збирати за великим столом усю свою родину, колядувати і щиро вітати всіх родичів, друзів і близьких із цим великим святом. "Телеграф" зібрав найкращі вітання з Різдвом Христовим, якими ви можете поділитися з тими, хто для вас дійсно важливий.

Привітання з Різдвом у віршах

Хай у Вашій хаті злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров’я бажаю.

Христос ся рождає! Славімо Його!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє янгол двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим янголом летить.

***

***

Хай янгол торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!

Христос ся рождає! Славімо Його!

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа завжди уся ваша сім’я.

Щоб рік, що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Хай за вікном хуртеча злиться,

А нам співати і радіти.

Горить ялинка у світлиці –

З Різдвом Христовим, любі діти!

Дніпро обняв дзвінкі Карпати,

А в хаті вже кутя і сіно.

Дозвольте заколядувати:

- З Різдвом Христовим, Україно!

Привітання з Різдвом Христовим у прозі

Христос народився! Славімо Його! Хай світле свято Різдва Христового принесе мир і злагоду у кожну домівку. Хай всі негаразди відійдуть у небуття, а поряд завжди крокують щастя та любов. Мирного і світло Різдва!

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Від щирого серця вітаю вас, дорогі мої, з Різдвом Христовим! Нехай це важливе і світле свято наповнить ваше життя радістю, теплом і турботою від тих, кого ви любите. Бажаю вам також взаємної любові та поваги і родинного затишку вашій оселі. Янгол-охоронець нехай охороняє вас від будь-яких негараздів, що час від часу з’являються у житті.

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Зі святом, з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб за твоєю спиною завжди був Янгол охоронець, який захищатиме від будь-яких негараздів. Міцного здоров’я тобі і твоїм рідним. Бережи тебе Господь!

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Моє привітання з Різдвом просте: будьте здорові й щасливі, хай настане нарешті наш переможний мир, а всі плани здійсняться! Христос народився! Славімо Його!

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Зі світлим святом Різдва! Нехай у вашій домівці панує затишок, достаток й добробут, а в сім'ї ніколи не трапляється сварок і суперечок. Нехай це світле свято приносить лише радість та щастя.

Раніше ми також розповідали, коли цьогоріч колядують і щедрують в Україні. А ще — ділилися найпростішими колядками, які швидко зможуть завчити навіть маленькі діти.