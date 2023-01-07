Прості зміни, щоб обігріти ваш будинок взимку: витрачати цілий стан не доведеться

Утеплити кімнати можна навіть без обігрівача

Взимку в багатьох квартирах і будинках температура в приміщенні може бути некомфортною. Включати котел на максимум або купувати обігрівати — не дуже вигідно. На щастя, найпростіші методи забезпечать додатковий обігрів житла без великих витрат.

Про лайфхаки з утеплення будинку взимку розповідає Express. Є кілька ефективних варіантів, які допоможуть зберегти тепло. Одна з порад і зовсім проста, тому що передбачає лише перестановку меблів.

Зачиніть двері в кімнати, що не використовуються

Важливо, щоб двері в кімнатах, що не використовуються, залишалися закритими. Це допомагає зменшити площу приміщень у вашому будинку, які ви намагаєтесь обігріти. Якщо таких приміщень немає, то хоча б не забувайте зачиняти двері у ванну кімнату.

Повісьте штори

Вікна без штор відводитимуть дорогоцінне тепло з приміщення. Тому створіть бар’єр між вашим будинком і холодною погодою зовні за допомогою штор. Найбільше підійде щільний матеріал із термопідкладкою для додаткового тепла. Відкривайте штори та жалюзі вдень у сонячну погоду, і закривайте, як тільки сонце сідає.

Заберіть протяги

Протяги пропускають тепло і впускають усередину холодне повітря. Скористайтеся так званими антипротяговими пристроями. Це може бути липка стрічка для підвіконь або заглушки під двері.

Антисквозняк під двері

Перемістіть меблі

Низька температура в кімнаті може бути тому, що диван або ліжко загороджують радіатор. Тому переставте меблі так, щоб вони не блокували батареї. Ви будете вражені, побачивши, як це може утеплити кімнату.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зігрітися у холодному будинку у разі відключення опалення.