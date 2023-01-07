Зимова нудьга відступає: фінські способи підвищити собі настрій у холоди

Прості та практичні рекомендації на кожен день

Взимку багато людей настрій не на висоті. Однак є способи зробити його кращим. Їм можна повчитися у північних народів, наприклад фінів, у частині країни у яких зима дуже холодна і триває значно довше трьох місяців, а сонце майже не сходить.

Серед популярних порад щодо покращення настрою та самопочуття у жителів Фінляндії на першому місці стоять прогулянки. Навіть якщо на вулиці мороз — фіни виходять та активно рухаються, гуляють, займаються спортом. Важливо також почуватися комфортно за будь-якої погоди — жителі Фінляндії віддають перевагу зручному та теплому одягу. Займатися можна не лише спортом, а взагалі своїми улюбленими справами — все для підняття настрою.

У похмурі дні вони використовують лампи денного світла, щоб налагодити сон. Також у пошані різні гарячі напої, серед яких кава, какао, різні чаї. Популярні гарячі ягідні напої і взагалі — вживання місцевих ягід, а як приємний бонус — у ході шоколад.

Не можна говорити про зиму у Фінляндії і не згадати фінську сауну — вона дуже популярна в країні, навіть у низькоповерхових будинках у квартирах. Для фінів сауна — це не тільки про зігрівання, а ще й спілкування. У рекомендаціях для студентів, які приїхали до університету в Турку (близько -25 взимку), наголошується, що сауни — одне з небагатьох місць, де фіни раді поспілкуватися з незнайомцями. Оточити себе друзями — одна з найпопулярніших порад, як пережити темну фінську зиму.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сучасні гаджети допоможуть зробити зимовий сезон приємнішим. Нагрівач і стерилізатор для рушників та аромаустілки з підігрівом у мікрохвильовій печі — здається, майбутнє вже настало.