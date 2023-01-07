Як правильно провітрювати кімнату, якщо на вулиці мороз: правило “5x5”

Провітрювання має проводитися щодня і не один раз, однак, коли за вікном холод і мороз, робити цього не хочеться

Регулярно провітрювати приміщення дуже важливо. Це потрібно робити щодня як влітку, так і взимку. Проте, якщо в спеку відкрити вікно на 15-20 хв — зовсім не проблема, то в морозну погоду за цей час ви повністю вистудите квартиру і точно будете не в захваті від такої ідеї.

Як правильно провітрювати кімнати взимку і що таке правило "5х5", розповідає Ukr.Media. Дізнавшись про цю хитрість, ви більше не будете боятися фрази "впусти трохи свіжого повітря", коли за вікном лютують морози.

Правило 5x5

Якщо навесні і влітку провітрювати приміщення можна протягом довгого часу, то взимку подібна тактика може обернутися проти вас. Тому варто скористатися іншим варіантом — так званою "переривчастою" або "поперечною вентиляцією 5х5".

Переривчаста вентиляція — це коли ви кілька разів на день ненадовго відкриваєте вікна. Це правило взимку можна підвести під формулу "5х5", тобто провітрювати приміщення 5 разів на день по 5 хв. Так доцільно робити, якщо ви весь день вдома. В іншому випадку можете скористатися правилом "3х5" — провітрювати кімнату тричі на день по 5 хв (вранці, ввечері, коли повертаєтеся додому, і перед сном).

Раніше ми розповідали про німецький метод провітрювання квартири. У німецькій методиці є свої правила і стосуються вони, зокрема, кількості разів і тривалості провітрювання.