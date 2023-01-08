Шляхетні та невгамовні: що означає ім’я Євгенії і коли вона святкує іменини

Жінки Євгенії не найпоступливіші, але дуже яскраві особистості

Євгенія — не найпопулярніше, але дуже гарне жіноче ім’я, яке зустрічається в Україні та росії.

"Телеграф" розібрався, звідки походить це ім’я, які риси характеру зазвичай притаманні Євгеніям і коли жінки на ім’я Євгенія святкують День ангела.

Значення імені Євгена

Ім’я походить із давньогрецької мови і перекладається як високородна, шляхетна, нащадок шляхетного роду. Раніше це ім’я було дуже популярне у Франції, в Україну та росію воно прийшло у XIX столітті до дворянських кіл. Дуже поширений чоловічий варіант імені, але так досі часто називають і жінок.

Зустрічаються такі форми імені як Женя, Євгеша, Ежені, Ївга.

Вважається, що жінки на ім’я Євгенія честолюбні, цілеспрямовані, неприборкані, гостинні та добрі, мають добрий смак, але можуть бути ліниві, вимогливі та ображатися на дрібниці.

Коли День ангела Євгенії?

Головні іменини Євгенії за православним церковним календарем відзначаються 6 січня, в день пам’яті преподобномучениці Євгенії Римської.

Крім того, із Днем ангела можна привітати Євгенію 18 січня, 19 липня, 1 серпня, 12 вересня.

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