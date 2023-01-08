Собор Пресвятої Богородиці 8 січня: що категорично не можна робити в це свято

У народі цей день називали "Бабиними кашами"

Після Різдва Христового у православній церкві відзначають ще одне важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Саме 8 січня віряни прославляють Богоматір — Діву Марію, яка дала життя Спасителю Ісусу Христу.

Свою назву свято отримало через те, що саме 8 січня відбувається соборне вшанування всіх людей, близьких Ісусу Христу та Діви Марії. "Телеграф" розповідає про традиції церковного свята, а також про головні заборони 8 січня.

Собор Пресвятої Богородиці-2023: традиції свята

У народі Собор називався "Бабині каші", оскільки здавна свято вважається жіночим. Цього дня жінки варили кашу, пригощали нею гостей, породіль, повитух та вагітних. Також пекли хліб та приносили його до церкви, а там залишали біля вівтаря. У храмах бездітні жінки зверталися до Діви Марії і просили її, щоб та дарувала їм дитину.

Що не можна робити 8 січня

Працювати вагітним жінкам чи їхнім чоловікам.

Решті господинь та молодим дівчатам 8 січня виконувати домашню роботу, прати і шити.

Здійснювати маніпуляції з постільною білизною: купувати, прати чи міняти.

Сильно економити і скупитися.

Брати в руки мотузки та нитки.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні щедрують у 2023 році.